شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو "أبل ووتش" ضاعت.. طريقة العثور عليها باستخدام الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة أبل على تسهيل اختبار اتصال "أبل ووتش" بجهاز أيفون مع نظام التشغيل iOS 17، ما يسهل عملية العثور على الساعة عند نسيانها في أي مكان، ومن المتوقع أن يتم الإطلاق الرسمي لنظام التشغيل iOS 17 في وقت ما في شهر سبتمبر.

كيفية تسهيل اتصال "أبل ووتش" بجهاز أيفون

توجه إلى تطبيق الإعدادات على جهاز أيفون الخاص بك

اضغط على مركز التحكم

اضغط على الزر "+" بجوار Ping My Watch

بمجرد إضافته إلى مركز التحكم، اسحب من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون مزودًا بزر الصفحة الرئيسية، فاسحب من الأسفل

اضغط على زر Ping My Watchسوف تسمع صوت تنبيه على الساعة.

اتبع الصافرة وحاول تحديد موقع Apple Watch المفقودة

ستحتاج إلى الإصدار التجريبي العام من iOS 17 أو الإصدار التجريبي للمطورين الذي يعمل على iPhone.