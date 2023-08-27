شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات إنشاء "مجموعة اتصال" على أيفون بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تخطط لإرسال الكثير من الرسائل إلى نفس الأشخاص في الأشهر المقبلة من جهاز أيفون الخاص بك، فهناك أخبار جيدة، فمنذ نظام iOS 16، أتاحت أبل إمكانية تجميع جهات الاتصال بسهولة، وهذه الأداة مثالية للتواصل في العمل أو تنظيم الأحداث التي تحتاج فيها إلى إرسال رسائل إلى عدة أشخاص.

وفي بضع خطوات فقط، يمكنك بسهولة تجميع جهات الاتصال الخاصة بك وإرسال رسالة إلى المجموعة بأكملها، ويمكنك أيضًا إضافة أعضاء جدد إلى المجموعة أو إزالتهم أو حذف مجموعة جهات الاتصال بالكامل، ولعل أفضل جزء؟ يمكنك القيام بذلك مباشرة على جهاز iPhone الخاص بك وبدون تطبيق تابع لجهة خارجية.

وفي هذا الدليل الإرشادي سنغطي خصوصيات وعموميات إنشاء مجموعة جهات اتصال داخل تطبيق جهة الاتصال الأصلي على iPhone (وiPad).

كيفية إنشاء مجموعة اتصال على جهاز iPhone الخاص بك:

عندما تقوم بإنشاء مجموعة جهات اتصال جديدة، يمكنك إضافة أي عدد تريده من جهات الاتصال، وخطوات القيام بذلك هي كما يلي:

الخطوة 1: على شاشة iPhone الرئيسية، اضغط على تطبيق جهات الاتصال، يمكنك أيضًا الوصول إلى هناك من خلال الضغط على تطبيق الهاتف، ثم تحديد جهات الاتصال في الأسفل.

الخطوة 2: اضغط على القوائم في الجزء العلوي الأيسر.

الخطوة 3: بعد ذلك، اضغط على إضافة قائمة في الجزء العلوي الأيمن.

الخطوة 4: في المربع المشكل حديثًا، اكتب اسم القائمة و اضغط على "إضافة قائمة" في الجزء العلوي الأيمن

الخطوة 5: في صفحة القوائم، اختر القائمة التي أنشأتها للتو واضغط على إضافة جهات اتصال، واختر كل جهة اتصال ترغب في إضافتها إلى القائمة، وعند الانتهاء اضغط على تم فى الجزء العلوى الأيسر.