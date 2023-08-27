شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى تليفزيون جديد.. يعنى إيه جودة 4K والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مقدمًا على شراء جهاز تليفزيون جديد، فعليك أن تتعرف على جودة الـ4K، التي تمنحك رؤية أفضل للتفاصيل وجودة الألوان، حيث تعد دقة 4K هى المعيار الحالي للوسائط عالية الجودة، وبالمقارنة مع الدقة العالية القديمة (HD) أو حتى الدقة القياسية (SD)، يعد هذا تحسنًا واضحًا في الشاشات، حيث تتميز أفضل شاشات الكمبيوتر وأفضل أجهزة التلفاز بجودة4k ، وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى.

وفقًا لما ذكره موقع "business insider"، تتكون كل شاشة باستخدام وحدات البكسل، وهي عبارة عن نقاط أو مربعات صغيرة تعمل معًا لإنشاء الصور، وكلما زاد عدد وحدات البكسل في الشاشة، كانت دقة الشاشة أفضل، وكانت الصورة أكثر وضوحًا.

تتمتع شاشات 4K بدقة تبلغ 3840 × 2160، والتي تسمى أحيانًا فائقة الوضوح (UHD)، وتحتوي شاشة 4K على أربعة أضعاف عدد البكسلات الموجودة في شاشة Full HD، وهو المعيار السابق الذي يعرفه معظم الناس، والذي يسمح لها بعرض المزيد من المعلومات المرئية.

وتمنحك شاشات 4K صورة أكثر وضوحًا من شاشات HD العادية، حيث تكون ضبابية أقل وتفاصيل أكثر وضوحًا.

أما عن الألعاب، فيمكن لمعظم وحدات تحكم الألعاب الحديثة، بما في ذلك Xbox Series S/X وPS5، إخراج دقة 4K، ولكن لا يعمل Nintendo Switch، فهو يصل إلى دقة Full HD فقط.

وعلى الرغم من أن أفضل شاشات 4K تكلف الكثير، إلا أن هناك مجموعة واسعة من الخيارات غير المكلفة، وهي تصبح أرخص كل عام، فإن أول تلفزيونات 4K المتميزة كانت تكلفتها في الأصل "أكثر من 2000 دولار"، إلا أنه يمكنك الآن الحصول على تلفزيون 4K مقاس 65 بوصة "بأقل من 600 دولار".

كما أنه مع استمرار تحسن "قدرات التصنيع" في صناعة التلفزيون، ستستمر الأسعار في الانخفاض، وعند شراء تلفزيون 4K ، يجب عليك أيضًا الانتباه جيدًا لقدرات النطاق الديناميكي العالي (HDR)، على الرغم من أنها منفصلة عن الدقة، إلا أن تقنية HDR تعد مكونًا مهمًا آخر لجودة الصورة في أجهزة التلفاز الحديثة، كما أنها تتيح أداءً أفضل للتباين والألوان.

إذا كنت تتطلع إلى تحديث تلفزيون HDTV أو شاشتك، ففكر في الاستثمار في نظام 4K، سيؤدي ذلك إلى تحسين جودة الشاشة بشكل كبير، وإذا قمت بالبحث قبل الشراء، فلن تضطر إلى إنفاق ثروة للقيام بذلك.