شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Baldur Gate 3 تصل إلى Xbox العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير سابق عن أن لعبة Baldur’s Gate 3 ستصدر على PlayStation 5 في السادس من سبتمبر المقبل، والآن كشف تحديث جديد عن أن اللعبة ستصل لمستخدمي Xbox في وقت لاحق هذا العام، وهو ما يؤكد أنها ستصدر في غضون 3 أشهر فقط.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فستكون جميع التحسينات موجودة، وكتب Vincke أن "جميع التحسينات ستكون موجودة" لإصدار Xbox من اللعبة، على الرغم من أنه أشار إلى أن السلسلة S لن تحتوي على شاشة تعاونية مقسمة.

وأيضًا، تم تأكيد أن تقدم الحفظ المشترك لـ BG3 يعمل فقط بين Xbox وSteam، مما قد يؤدي إلى منع اللعب المشترك بين مشغلات PS5 وXbox.

في حين أن هذا الإعلان يعد خبرًا جيدًا للاعبي Xbox الذين يتطلعون إلى الاستمتاع باللعبة، إلا أنه يكشف عن الصعوبة التي واجهتها الاستوديوهات في تطوير ألعاب الجيل التالي للسلسلة S، ووفقًا لمنشور يوليو من مدير النشر في Larian Studios؛ لقد ثبت أنه من المحظور تقنيًا تشغيل ميزة تقسيم الشاشة على السلسلة S الأقل قوة.

ووبما أن Xbox يتطلب عادةً أن تكون ميزات اللعبة موجودة على كلا الإصدارين من وحدات التحكم الخاصة به، فقد كانت الشاشة المنقسمة تخفي إصدار BG3 Xbox، ومع ذلك، يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة Xbox Phil Spencer قد أعطى الإذن لـ Larian لإطلاق اللعبة دون الحاجة إلى وظيفة تقسيم الشاشة على السلسلة S.

لعبة Baldur's Gate 3 هي لعبة RPG ذات عالم مفتوح، وفي مقابلة أجريت مع Chrystal Ding الكاتب المساعد للعبة و Laren مطورها، تم الكشف عن وجود نهايات محتملة كثيرة ومختلفة في اللعبة يبلغ عددها بحسب ما تم نقله 17000 نهاية.

وستنقسم اللعبة إلى أجزاء عبر نقاط انتقال كبيرة تعمل على حمل اللاعبين من فصل إلى آخر كما هو الحال في اللعبة الأصلية، توفر نقاط الانتقال هذه لحظات توقف وبدء طبيعية للاعبين الذين قد يودون أخذ استراحة من اللعبة لصالح لعبة أخرى.