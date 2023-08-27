شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 11 خطوة.. كيفية تثبيت "كارت شاشة" جديد على جهاز كمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون كارت الشاشة هو أول المكونات التي تحتاجها للتحديث فى جهاز الكمبيوتر، فيتم إصدار كارت شاشة جديد كل عام، ويتميز كل واحد منهم بقدرة وميزات أكبر من سابقتها، ويتم تحديد أفضل أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب من خلال أداء كارت الشاشة.

وفقًا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كان عمر جهاز الكمبيوتر الخاص بك أكثر من عامين، وقمت بالفعل بالتحديث إلى محرك أقراص الحالة الصلبة (SSD) بدلاً من محرك الأقراص الثابتة، فسيكون تثبيت كارت شاشة جديد هو أفضل طريقة لتحسين أداء جهاز الكمبيوتر.

يعد تثبيت كارت الشاشة ليس بالأمر الصعب، وفيما يلي دليل خطوة بخطوة لاستبدال الكارت القديم بآخر جديد.

كيفية تركيب كارت شاشة جديد ستحتاج إلى أداة واحدة فقط لهذه المهمة: مفك براغي صغير

1. قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك تمامًا عن طريق الضغط فوق الزر "ابدأ"، ثم "الطاقة" و"إيقاف التشغيل".

2. قم بإزالة اللوحة الجانبية للكمبيوتر (قد تكون حافظة بدون أدوات، أو قد تحتاج إلى فك اللوحة).

3. ابحث عن كارت الشاشة، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فافصل كابل الفيديو الذي يتصل بالشاشة، ثم قم بفك اللوحة الخلفية التي تثبت كارت الشاشة لأسفل.

4. يتم تثبيت كارت الشاشة بواسطة مشبك موجود في نهاية فتحة بطاقة PCI Express.

5. قم بهز الكارت برفق، ثم قم بإزالته من الفتحة.

6. خذ بطاقة الرسومات الجديدة، وضعها فوق فتحة PCI Express التي قمت بإزالة بطاقة الرسومات القديمة منها، ثم قم بتحريكها إلى داخل الفتحة، ومرة أخرى، قد تحتاج إلى هزها بلطف ذهابًا وإيابًا حتى تستقر بالكامل في الفتحة وتسمع صوت المشبك الذي يثبت البطاقة في مكانها.

7. قم بربط اللوحة الخلفية لأسفل.

8. قم بتوصيل موصل الطاقة PCI Express واحد أو اثنين بالكارت.

9. اعد توصيل اللوحة الجانبية وأعد توصيل أي كابلات قمت بفصلها، بما في ذلك الكابل بالشاشة.

10. اعد تشغيل الكمبيوتر، على الرغم من أنك لم تقم بتثبيت برنامج تشغيل الرسومات بعد، يجب أن تظل شاشتك تعرض نظام التشغيل Windows، على الرغم من أنها ستكون على الأرجح بدقة أقل من المعتاد، إذا لم يظهر أي شيء على الشاشة على الإطلاق، فأوقف تشغيل الكمبيوتر وتحقق مرة أخرى من جميع اتصالاتك (كبل الشاشة، واتصالات الطاقة ببطاقات الرسومات، وتأكد من تثبيت البطاقة بالكامل في الفتحة).

11. بعد بدء تشغيل الكمبيوتر بشكل طبيعي، قم بتثبيت برامج التشغيل المناسبة، إذا كنت لديك كارت شاشة يعتمد على AMD، فتفضل بزيارة صفحة تثبيت برنامج التشغيل على موقع AMD على الويب، بالنسبة لبطاقات Nvidia، قم بتثبيت برامج التشغيل المناسبة من صفحة تنزيلات برامج تشغيل Nvidia.