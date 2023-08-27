تكنولوجيا: إدراج هاتف Moto G84 على موقع Motorola India الإلكتروني قبل إطلاقه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتفها الذكي Moto G84 في الهند في الأول من سبتمبر، وبينما ننتظر الإطلاق الرسمي، تم إدراج الهاتف الآن على الموقع الهندي للعلامة التجارية.

تم تجهيز Moto G84 بشاشة pOLED بحجم 6.5 بوصة ودقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. وتضم الشاشة ثقب في الجزء العلوي والذي يضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

في حين يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50

ميجابكسل بالاضافة إلى جانب عدسة فائقة الوسع بدقة 8 ميجابكسل تتضاعف ككاميرا ماكرو.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 695 من كوالكوم مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8/12 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة microSD.

يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهة MyUX من موتورولا، وتعد موتورولا بتحديث الهاتف لنظام Android 14 ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

يحتوي الهاتف أيضًا على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 30 واط. وتشمل الإضافات الأخرى مكبرات صوت استريو بتقنية Dolby Atmos ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وتصنيف IP54.

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