تكنولوجيا: هاتف Realme C51 قد يصل قريبًا إلى الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق هاتف ذكي جديد في أكبر أسواقها. فقد أثارت العلامة التجارية إطلاق هاتف ذكي جديد من سلسلة C في الهند، مع التلميح إلى ذلك عبر منشور على منصة X.

ويتضمن المنشور صورة تظهر الهاتف الذكي مزودًا بميزة تشبه Dynamic Island تسمى Mini Capsule. ولكن لن يكون هذا هو أول هاتف ذكي من Realme يحتوي على ميزة كهذه منذ أن تم إطلاق C55 في شهر مارس مع Mini Capsule.

ومع ذلك، كان يحتوي هذا الجهاز على شاشة ذات ثقب، بينما يحتوي الهاتف القادم على شاشة مسننة.

لم تذكر Realme اسم الهاتف الذكي صراحةً، ولكن عند النقر على عنوان URL المختصر الذي شاركته الشركة على منصة X، يأخذنا العنوان إلى الصفحة الترويجية الخاصة بالهاتف الذكي على الموقع الهندي الرسمي لشركة Realme، مع ذكرعنوان URL الخاص به C51، مما يؤكد ان هاتف C51 هو الذي سيظهر لأول مرة قريبًا في الهند.

لا يعتبر Realme C51 هاتفًا ذكيًا جديدًا، لذلك نحن على علم بما يقدمه. فهو مدعوم بمعالج ثماني النواة مع تقنية تصنيع 12 نانومتر مع سرعة استجابة تبلغ 1.82 جيجا هرتز. ويحتوي الهاتف على معالج رسومات Mali-G57 للتعامل مع المهام الرسومية المكثفة، ويوجد 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR4X و64 جيجابايت/128 جيجابايت من التخزين المدمج.

يحتوي الهاتف الذكي أيضًا على فتحة مخصصة لبطاقة microSD لتوسيع مساحة التخزين بما يصل إلى 2 تيرابايت، ويعمل الهاتف بنظام Android 13 Realme UI T Edition.

وقد تم تصميم Realme C51 مع شاشة بحجم 6.74 بوصة وتردد 90 هرتز (من المحتمل أن تكون شاشة LCD) مع نسبة سطوع تصل إلى 560 نتس في المتر المربع، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز.

يتم تزويد Realme C51 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، والتي تم الإعلان عنها لتنتقل من مستوى مسطح إلى 50٪في 28 دقيقة. ويأتي الهاتف الذكي أيضًا مزودًا بشريحة NFC ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم وماسح ضوئي مثبت علىالجانب.

سيأتي الهاتف الذكي إلى الهند باللون الاخضر والاسود.

المصدر

اعلان





