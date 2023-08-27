شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريدة ترامب تكشف: منصة X لا تزال المحرك الأقوى للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات من إلقاء القبض عليه يوم الخميس في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، نتيجة لـ 13 تهمة جنائية، كان هناك مكان واحد كان على دونالد ترامب الذهاب إليه لمشاركة الأخبار: صديقه القديم تويتر أو ما يعرف بـ "X" حاليا.

ورغم أنه تغير الكثير منذ آخر منصب للرئيس الخامس والأربعين هناك في 8 يناير 2021، بداية من أنه أصبح الآن يسمى X، بعد توجيهات إيلون ماسك، وثانيًا، كانت الشركة على وشك الانهيار مرارًا وتكرارًا، وذلك أيضًا نتيجة لقرارات " ماسك " المشكوك فيها، وثالثًا، إطلاق ترامب تطبيقه الخاص لنشر المحتوى بعد حظر دام عامين تقريبًا.

ومع ذلك، لم يكن أي من ذلك كافيًا لمنع ترامب من إنهاء توقفه في تطبيق الطيور السابق من خلال نشر صورته هناك، حيث حصدت صورة واحدة لترامب وهو عابس، مع رابط لجمع التبرعات لحملته الرئاسية لعام 2024، ما يقرب من 225.1 مليون مشاهدة، بحسب موقع businessinsider الأمريكى.

وقد حصدت التغريدة العديد من التعليقات بما فيها تعليقين لإيلون ماسك نفسه، الاول لإيموجي يضحك، والثاني يعلق فيه ماسك قائلا "ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة في الساعة لهذه الصورة".

وقد كانت بساطة المنشور هي طريقة ترامب لإظهار أنه لم يفقد أيًا من طاقة صناعة الترفيه التي ميزت ترشحه الرئاسي الأول بينما يستعد للتنافس للمرة الثانية، لكنه يُظهر أيضًا أن X لم يفقد أيًا من طاقته في عالم الترفيه أيضًا.

فمنذ استحواذ Musk على 44 مليار دولار، ظهرت أسئلة مشروعة حول مستقبل X، حيث كافحت المنصة للاحتفاظ بالمعلنين الذين يدرون الإيرادات، وعانت من عدة انقطاعات، وواجهت تهديدات مكتشفة حديثًا من التطبيقات المقلدة التي تسعى للاستفادة من اضطراباتها.

ولكن في قرار ترامب بنشر صورته على X، هناك اعتراف ضمني بأن X لا يزال المكان الذي يحرك الإنترنت، على الرغم من كل عيوبه الخطيرة، وخلال فترة رئاسته، حصل ترامب على لقب رئيس تويتر بسبب عاداته المهووسة في التغريد، والتي أبقت المنافسين السياسيين والحلفاء والخصوم الدوليين والشخصيات الإعلامية والمواطنين العاديين في حالة تأهب لتويتر.

وحتى تحت رتبة الرئاسة، فإن التغريدات على تويتر توفر إمكانية حدوث شيء مهم: الإعلان عن إنجاز علمي جديد، أو وفاة شخص معروف، أو الجلوس في الصف الأول أمام سجال عام، وهو ما يمكن وصفه بانه القدرة على تحريك الإنترنت من خلال كونها المكان الذي يختبر فيه الآخرون لأول مرة أحداثًا ذات أبعاد رائدة كافح منافسو X لمحاكاتها.

لكن ليس من الواضح ما إذا كان ترامب سيبدأ في النشر بشكل متكرر على X أو سيعود إلى النشر كالمعتاد على Truth Social، وفي كلتا الحالتين، من الواضح أن X يظل المكان الذي يجعل الإنترنت يتحرك.