تكنولوجيا: تفاصيل تصميم ومواصفات هاتف Oppo A38 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Oppo قريباً للأسواق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل ومواصفات وتصميم Oppo A38 إلى جانب السعر المتوقع للهاتف.

تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتف Oppo A38 للأسواق العالمية قريباً، ولقد اعتمد الهاتف بالفعل في عدد من الجهات تشمل TDRA وSIRIM وNBTC وأيضاً GCF.

ولقد أوضح تقرير جديد مواصفات OPPO A38 الذي يأتي بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، ودقة 1612 في 720 بيكسل، وجودة عرض HD+، كما تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث 90Hz، أيضاً تدعم الشاشة إنتاج حتى 16.7 مليون لون.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج MediaTek Helio G80، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة ColorOS 13، وفي إعدادات الكاميرة تقدم Oppo هاتف A38 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

وينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، ويضم منفذ USB C للشحن ونقل البيانات، كما يدعم A38 معايير IP54، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الإطار الجانبي للهاتف، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD، كما ينطلق بتقنية البلوتوث 5.3، ويتوفر الهاتف بسعر 159 يورو.

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