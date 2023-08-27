شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 5000 من أقمار الإنترنت Starlink نحو المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX، عدد 22 قمرًا صناعيًا إضافيًا للإنترنت من نوع Starlink باتجاه المدار، وكانت هذه مهمة بارزة لشركة SpaceX، حيث وصل إجمالي عدد الأقمار التي أطلقتها الشركة حتى الآن إلى أكثر من 5000، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.

وفقًا لما ذكره موقع "space"، انطلقت الأقمار الصناعية على متن صاروخ فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، وعادت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض للهبوط على متن سفينة SpaceX التي تسمى بـJust Read the Instructions، وتتمركز في المحيط الأطلسي.

كان هذا هو الإطلاق والهبوط الثالث لهذا المعزز تحديدًا، وفي هذه الأثناء، استمرت المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 في الطيران.

جاء إطلاق Starlink في أعقاب مهمة SpaceX أخرى من ساحل الفضاء في فلوريدا، حيث أطلقت الشركة مهمة Crew-7 المكونة من أربعة رواد فضاء باتجاه محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا.

كما أنه بعد الوصول إلى خمسة آلاف قمر صناعي من نوع Starlink، من المرجح أن ينمو هذا العدد كثيرًا في المستقبل، ولدى SpaceX إذن لنشر 12000 مركبة فضائية من نوع Starlink في المدار الأرضي المنخفض، وقد تقدمت بطلب للحصول على إذن لنشر حوالي 30000 مركبة أخرى علاوة على ذلك.