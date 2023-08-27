تكنولوجيا: تفاصيل المواصفات المتوقعة لإصدار سوني القادم PlayStation 5 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر اليوم عن تفاصيل مواصفات الترقية المرتقبة من أجهزة الألعاب المطورة من سوني والذي ينطلق بعنوان PlayStation 5 Pro.

قدمت سوني جهاز PlayStation 5 للمرة الأولى في 2020، ولقد نشرت العديد من التسريبات التي توضح بعض التفاصيل حول الإصدار القادم الذي ينطلق بعنوان “PlayStation 5 Pro”، ولقد أشارت التسريبات إلى أن الإصدار القادم ينطلق في 2024.

ولقد كشفت التسريبات التي نشرت عبر “RedGamingTech” أن الإصدار القادم من أجهزة الألعاب يركز بشكل خاص على ترقية كرت الشاشة، ومن المتوقع أن يستخدم الجهاز وحدة معالجة ترتكز على AMD Ryzen Zen 2، بعدد 8 من الأنوية، و16 thread، على غرار PS5.

وتؤكد التسريبات على أن سرعة وحدة المعالجة تصل إلى 4 GHz لتعزيز معدل الإطارات لكل ثانية، إلا أن التركيز الأكبر سيكون على ترقية كرت الشاشة في PlayStation 5 Pro.

كما يأتي الجهاز بذاكرة 16 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR5، ومن المتوقع أن تجري سوني بعض التغييرات على هذه المواصفات لاحقاً.

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