تكنولوجيا: كوالكوم تواجه مشكلة قد تؤدي إلى تأجيل إطلاق Snapdragon 8cx Gen 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على أن عملاق تصنيع الرقاقات كوالكوم تواجه مشكلة في تطوير أنوية Oryon، مما قد يؤدي إلى تأجيل خططها لإطلاق معالج Snapdragon 8cx Gen 4.

تسعى كوالكوم وMediaTek للتنافس مع سلسلة معالجات M المطورة من ابل، ولقد أعلنت كوالكوم بالفعل عن أنوية معالجات Oryon التي تستهدف بها التنافس مع إصدارات ابل.

ويوضح التقرير الجديد أن كوالكوم تواجه صعوبة في تطوير أنوية Oryon، التي تدعم رقاقة Snapdragon 8cx Gen 4 القادمة.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن رقاقة Snapdragon 8cx Gen 4 تأتي بعدد 3 من التكوينات، على أن يتميز أعلى نموذج بعدد 12 من الأنوية والتي تنقسم إلى 8 من الأنوية لتعزيز الآداء، و4 من الأنوية لتعزيز كفاءة إستهلاك الطاقة.

من جانب أخر تشير التسريبات التي جاءت عبر @Tech_Reve أن كوالكوم تواجه مشكلة في تطوير الأنوية المخصصة من الشركة، إلا أن مصدر التسريبات لم يوضح تفاصيل دقيقة حول المشكلة التي تواجه كوالكوم.

ولقد قامت سامسونج أيضاً في السابق بالإعلان عن أنوية Mongoose التي تستهدف منافسة سلسلة Apple M، إلا أن محاولات العملاق الكوري لم تستمر لفترة طويلة، حيث عادت لإستخدام الأنوية المميزة بتصميم ARM من جديد.

يذكر أن التقارير السابقة أشارت إلى خطط كوالكوم لإطلاق معالج Snapdragon 8cx Gen 4 في حدث يعقد في 2023، إلا أن الصعوبات التي تواجه كوالكوم في تطوير الأنوية قد تؤدي إلى تأجيل خططها إلى 2024.

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