كيفية انشاء عروض تقديمية باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي وChatGPT

امكانية انشاء عروض تقديمية باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي وChatGPT صارت ممكنة، ربما ليس هذا الأمر الذي تتوقعه ان يكون بهذه السهولة بسبب عناصر العروض التقديمية المتنوعة من صور ونصوص وترتريب للشرائح وغيرها من الأمور، لكن صار هذا ممكنًا بأدواات عديدة بسهولة، حتى باستعمال ChatGPT، هناك عدة أدوات يمكن استعمالها لهذا الغرض، سنتحدث عنهم بشكل تفصيلي في هذا المقال فتابع معنا.

انشاء العروض التقديمية التي تعمل على برامج مثل Microsoft PowerPoint او Google Slides يحتاج منك الى ان تجمع مجموعة من الصور والنصوص مع بعض العناصر الخاصة بالعرض التقديمي نفسه، بالتالي انت تحتاج الى أداة تستطيع التعامل مع كل هذه النقاط بسهولة، وتستطيع تنظيمهم، لكن لا تجري وراء الأحلام فلن تقوم الأداة بانهاء كل شيء بنفسها، من خبرتي مع التعامل مع عروض باور بوينت التقديمية يجب ان تكمل العرض يدويًا بنفسك فبعد ان تُنشيء لك الأداة العرض التقديمي ابدأ بتعديله بنفسك لتصل الى افضل شكل ممكن له.

من الأدوات المتقدمة بعض الشيء والتي تعمل على انشاء عروض تقديمية بتصاميم مذهلة، وكل عرض تقديمي يعمل بتصميم ثابت لا يتغير فيه شيء او لا تختلف عناصر تصميمه بالكامل، في البداية الموقع مُساعد شخصي فيما يخص العروض التقديمية، سيبدأ بفهم ماذا تريد في العرض التقديمي ومن ثم في تجميع العناصر والأشكال التي تحتاجها، وبعد ذلك ينتقل بك الى انشاء التصميم والوصول لأفضل شكل ممكن الذي يمكن تعديله بناء على احتياجك للعرض الخاص بك، لكن هذه الأداة ليست لشخص سيستعملها مرة واحدة او للغير محترفين فهي بسعر خاص بها وتختص بشكل أكبر لعمل الشركات.

ليست تلك الأداة المحترفة التي تنتظرها 100% بل هي أداة لها شأن خاص بها بعض الشيء، هي تعتمد على ChatGPT وDall-E 2 في انشاء عروض تقديمية ذات شكل جيد، لكنها ليست باور بوينت ولا تستخرج الملفات الى باور بوينت، بل هي تُنشيء عرض تقديمي خاص بها بأشكال مختلفة وأبعاد مختلفة، انا اضمن لك انك ان احترفت هذه الأداة فما سيخرج منك خارج عن المألوف وسيندهش الناس مما سيرونه.

من الأدوات التي يمكنها انشاء عروض تقديمية تفاعلية تستطيع استغلالها للتفاعل مع الجمهور الخاص بك، كما انها تحمل مجموعة من المميزات التي تميزها عن غيرها فهي تُقدم مجموعة Templates متنوعة قابلة للتعديل لما يناسب العرض الخاص بك، مع امكانية انشاء شرائح بشكل تلقائي، وأيضًا تستطيع استغلالها في التعاون مع غيرك في انشاء عرض تقديمي مميز، كل هذا ويمكن تحميل الملفات الي باور بوينت، رغم ان هذا سيُكلفك حيث ان عملية التحويل هذه تُكلف 100 دولار، لكن ان لم تقم بالتحويل حتى فالتصاميم التي يقدمها التطبيق مُذهلة تستحق بكل تأكيد التجربة.

من الأدوات التي تقدم Templates ذات تصميم مميز، تستطيع استخدامها، حيث يقدم مجموعة من التصاميم المذهلة والتي يمكنك استخدامها مع PowerPoint او Google Slides، هذه الأداة عكس ما سبق ليست اداة انشاء عروض تقديمية بل هي أداة تصميم العروض التقديمية التي يمكن استخدامها لإنشاء تصميم مميز خاص بالعرض.

أداة بسيطة جدًا هذه الأداة، فكرتها انها تقوم بانشاء عروض تقديمية عن طريق الأمر والوصف الذي تكتبه، ومن ثم تقوم بالتعديل عليه على المتصفح وعرضه من المتصفح وكل شيء، لكن لا يمكن تحويل الملف الى ملف PowerPoint بعد ذلك للأسف، لكنها تقدم Templates جيدة وتصاميم مذهلة، واعني يمكن الاعتماد عليها بشكل او بآخر، لذلك يمكن القول بأن هذه الأداة جيدة.

كشخص يستعمل تطبيق PowerPoint منذ اعوام ولدي تجربة مع هذه الأدوات فأريد ان اقول ان انشاء عروض تقديمية مميزة ومتكاملة ليس ممكنًا بشكل كامل 100% مع هذه الأدوات، قد قمت بتجربة الأدوات بالأعلى وربما ليست بالكفاءة المطلوبة، قواعد تصميم العروض التقديمية ليست متكاملة فهذه الأدوات بنسبة أكبر تُنشيء عروضًا مبنية على الكلمات لا التصاميم وهذا مختلف عن الواقع، لكنها مفيدة في ان تخرج بـTemplates جديدة او بتصاميم Animations جديدة لتنشأها انت، الأدوات هي بداية لكن لتصبح محترفًا في انشاء عروض تقديمية بشكل عام لا تنسى ان تعمل يدويًا.

هل تعرف انك يمكنك استغلال ChatGPT في انشاء أي عرض تقديمي؟ والأمر بسيط لا يحتج الى خطوات كثيرة فقط يحتاج منك الى وصف جيد للعرض، ومن ثم ادخال هذا الوصف الى ChatGPT مع طلب تحويله الى عرض تقديمي، وتحدد فقط ماذا تريد به، كم شريحة وهل ان يكون مختصرًا ام لا، فقط عليك ان تكون جاهزًا بالمحتوى الخاص بك لتضعه، والصور الخاصة بعرضك التقديمي، عن طريق ما يُسمى بالـVBA Code، فقط اذهب الى ChatGPT واطلب منه كتابة VBA Code للعرض التقديمي الخاص بك وسيخرج لك الشات بالكود المطلوب لتستعمله، سنعرض خطوات هذا الأمر بالتفصيل بالطبع

write me a vba code for powerpoint presentation about machine learning. add a welcoming slide at first and questions slide followed by a thank you slide at the end fill all text by your own I need 10 slides

Sub CreateMachineLearningPresentation()

Dim pptApp As Object

Dim pptPresentation As Object

Dim pptSlide As Object

Dim slideIndex As Integer

‘ Initialize PowerPoint application

Set pptApp = CreateObject(“PowerPoint.Application”)

pptApp.Visible = True

‘ Create a new presentation

Set pptPresentation = pptApp.Presentations.Add

‘ Add welcoming slide

Set pptSlide = pptPresentation.Slides.Add(1, ppLayoutTitle)

pptSlide.Shapes.Title.TextFrame.TextRange.Text = “Machine Learning: Unleashing the Future”

pptSlide.Shapes.Placeholders(2).TextFrame.TextRange.Text = “Exploring the Power of AI”

‘ Add questions slide

Set pptSlide = pptPresentation.Slides.Add(2, ppLayoutText)

pptSlide.Shapes.Title.TextFrame.TextRange.Text = “Unlocking Insights: Key Questions”

pptSlide.Shapes.Placeholders(2).TextFrame.TextRange.Text = “1. How does machine learning transform industries?” & vbCrLf & _

“2. What are the fundamental machine learning algorithms?” & vbCrLf & _

“3. How can businesses harness machine learning for growth?”

‘ Add content slides

For slideIndex = 3 To 9

Set pptSlide = pptPresentation.Slides.Add(slideIndex, ppLayoutText)

pptSlide.Shapes.Title.TextFrame.TextRange.Text = “Application #” & (slideIndex – 2) & “: Real-World Impact”

pptSlide.Shapes.Placeholders(2).TextFrame.TextRange.Text = “Exploring how machine learning is shaping industries and innovations.”

Next slideIndex

‘ Add thank you slide

Set pptSlide = pptPresentation.Slides.Add(10, ppLayoutTitle)

pptSlide.Shapes.Title.TextFrame.TextRange.Text = “Thank You for Exploring!”

pptSlide.Shapes.Placeholders(2).TextFrame.TextRange.Text = “Embrace the Future of Machine Learning”

‘ Clean up

Set pptSlide = Nothing

Set pptPresentation = Nothing

Set pptApp = Nothing

End Sub