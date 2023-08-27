شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من سيجموند يان.. قصة أول ألمانى يصعد إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح رائد الفضاء والطيار سيجموند يان أول ألماني يطير إلى الفضاء في 26 أغسطس من عام 1978، أي منذ ما يقرب من 50 عامًا، وهو طيارًا متمرسًا في القوات الجوية لألمانيا الشرقية ودرس في أكاديمية جاجارين للقوات الجوية في الاتحاد السوفيتي في الستينيات.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، كانت بداية الخطوة في عام 1976، حيث تم اختياره وطيار ألماني آخر لبرنامج إنتركوسموس، الذي كان مصممًا لمساعدة حلفاء الاتحاد السوفيتي في المهام الفضائية.

انضم يان إلى ثلاثة رواد فضاء سوفييت في مهمة سويوز 31 إلى محطة ساليوت 6 الفضائية، حيث التقط صورًا للأرض باستخدام كاميرا جديدة متعددة الأطياف.

كما أجرى تجارب في علم الأحياء والفيزياء وعلوم المواد، وبعد ما يقرب من 8 أيام في الفضاء، عاد بسلام إلى الأرض.