شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. دراسة تؤكد: الذكاء الاصطناعى لا يهدد الوظائف.. وإرسال 4 رواد للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد الكثير من الأخبار التكنولوجية المهمة، بما في ذلك إطلاق 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية والكشف عن مواصفات PlayStation Portal، وفيما يلى أبرز الأخبار:

كشفت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم، الأحد، أن عددًا من الخبراء ينصحون بالتروي قبل الاستثمار فى شركات الذكاء الاصطناعي. ونقلت الشبكة عن باري جلاسمان، المخطط المالي المعتمد وعضو المجلس الاستشاري لشبكة CNBC، قوله، إن الشركات "المتخصصة" اليوم، وتلك التي يُنظر إليها على أنها قادة فى مجال الذكاء الاصطناعي، من غير المرجح أن تكون أكبر الفائزين بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل.

كشفت دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية مؤخرا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لن يكون سببا فى القضاء على الوظائف، بل سيكون أداة مكملة للكثير منها، وأشارت الدراسة إلى أن التغيير سيكون على صعيد جودة الأعمال والوظائف، حيث سيكون هناك تركيز واستقلالية أكبر أثناء أدائها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

أطلقت شركة سبيس إكس صاروخها فالكون 9 من مركز كينيدي للفضاء، حسبما أعلنت وكالة ناسا، حيث دفع الصاروخ أربعة رواد فضاء في مهمة Crew-7 التابعة لناسا إلى المدار قبل الرسو المقرر صباح الأحد مع محطة الفضاء الدولية (ISS).

كشف أندرو أوهارا الخبير التقني، عن أن آيفون الجديد من المرجح إطلاقه الشعر المقبل، وقد يحمل اسمًا جديدًا تمامًا، حيث أصدرت الشركة على مر السنين طرازات بلس وماكس وميني، لكن عام 2023 قد يبشر بوصول لقب طراز جديد.

بعد شهر من تدمير الحرائق لجزيرة رودس في يوليو 2023، اجتاحت المزيد من الحرائق اليونان هذا الأسبوع مع تعرض جنوب أوروبا لموجة حارة في أواخر الصيف، وتظهر صورة كوبرنيكوس الحريق المستمر بالقرب من ألكسندروبولي في منطقة إيفروس شمال شرق اليونان.

كشفت بلاي ستيشن، عن وحدة التحكم المحمولة باليد للعب عن بعد، حيث تم الإعلان عن الجهاز الجديد لأول مرة باسم Project Q، وقد حصل رسميًا على اسم PlayStation Portal.

وكشفت الشركة المصنعة، عن أن الجهاز القادم سيكلف أقل قليلاً مما أشارت إليه التسريبات والتوقعات السابقة، كذلك لم يتم تحديد تاريخ محدد للإصدار، ولكن من المفترض أن يتم إصدار PlayStation Portal في وقت لاحق من هذا العام.