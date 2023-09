تكنولوجيا: ألعاب Apple Arcade فى أغسطس.. اعرف أبرز التحديثات القادمة لمنصة الألعاب هذا الشهر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple عن تحديث شهر أغسطس لمنصة الألعاب عبر الإنترنت القائمة على الاشتراك – Arcade، وهذا الشهر، من المقرر أن تشهد المنصة بضعة ألعاب جديدة إلى جانب تحديثات المحتوى على العديد من الألعاب الشهيرة بما في ذلك Hello Kitty وLittleTwinStars التي تم إطلاقها مؤخرًا، وما إلى ذلك، إليك كل ما سيأتي إلى Apple Arcade في أغسطس.

Samba de Amigo: Party-To-Go

سيتم إطلاق اللعبة في 29 أغسطس، وتمثل هذه اللعبة عودة سلسلة ألعاب الإيقاع المحبوبة من SEGA، مما يجعل حركة الإيقاع النابضة بالحياة والحديثة في متناول يدك، وباعتبارها تكملة معاصرة للعبة الكلاسيكية التي صدرت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يمكن للاعبين الاستمتاع بالإيقاع أثناء الحركة، مع مقطوعات موسيقية حصرية مثل "DADDY (feat. CL) لـ PSY"، و"The Edge of Glory" لـ Lady Gaga، و"The Walker" لـ Fitz and the Tantrums، بالإضافة إلى نمط القصة الأول في السلسلة، "Samba de Amigo: Party-" تدعي To-Go" أنها تقدم رحلة موسيقية مثيرة.