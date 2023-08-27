شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألعاب Apple Arcade فى أغسطس.. اعرف أبرز التحديثات القادمة لمنصة الألعاب هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر
-من المقرر أن تقدم Apple Arcade، خدمة الألعاب الشهيرة، لعبتين مثيرتين للاعبين.
هي لعبة ألغاز مستقلة فريدة من نوعها تعد بتقديم تجربة ألغاز جديدة ومعاد تصورها، هذه لعبة بسيطة ثنائية الأبعاد تمزج عناصر من ألعاب الألغاز الشهيرة لتقدم رحلة ماهرة ومرضية في نفس الوقت، وهى مستوحاة من تعقيد لعبة الشطرنج، وإمكانية إعادة اللعب التي لا نهاية لها في لعبة Tetris، والتعليقات الممتعة لألعاب المباراة الثلاث.
سيتم إطلاق اللعبة في 29 أغسطس، وتمثل هذه اللعبة عودة سلسلة ألعاب الإيقاع المحبوبة من SEGA، مما يجعل حركة الإيقاع النابضة بالحياة والحديثة في متناول يدك، وباعتبارها تكملة معاصرة للعبة الكلاسيكية التي صدرت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يمكن للاعبين الاستمتاع بالإيقاع أثناء الحركة، مع مقطوعات موسيقية حصرية مثل "DADDY (feat. CL) لـ PSY"، و"The Edge of Glory" لـ Lady Gaga، و"The Walker" لـ Fitz and the Tantrums، بالإضافة إلى نمط القصة الأول في السلسلة، "Samba de Amigo: Party-" تدعي To-Go" أنها تقدم رحلة موسيقية مثيرة.
تم إطلاق اللعبة في يوليو، وهي حاليًا اللعبة رقم 1 على Apple Arcade بتقييم قدره 4.9 من أصل 5 نجوم بناءً على 31000 تقييم، وستتلقى اللعبة أول تحديث رئيسي لها والذي سيجلب Kiki وLala، LittleTwinStars.
ويمكن للاعبين استكشاف منطقة جديدة، جزيرة السحاب، والانضمام إلى حدث Summer's End داخل اللعبة والذي يستمر حتى 29 سبتمبر، ويقدم هذا التحديث أيضًا دعوة لاكتشاف جزيرة الصداقة.
أعلن المطور Halfbrick عن حدث ترفيهي عبر ألعابه الناجحة، بما في ذلك Jetpack Joyride 2 وJetpack Joyride+ وFruit Ninja Classic+، ويمكن للاعبين فتح معدات مثيرة، مثل مظهر Barry البكسل القديم في Jetpack Joyride 2، وأداة Fruit Flinger في Jetpack Joyride+ وDojo ذي الطابع المعملي في Fruit Ninja Classic+.
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