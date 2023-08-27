شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألعاب Apple Arcade فى أغسطس.. اعرف أبرز التحديثات القادمة لمنصة الألعاب هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple عن تحديث شهر أغسطس لمنصة الألعاب عبر الإنترنت القائمة على الاشتراك – Arcade، وهذا الشهر، من المقرر أن تشهد المنصة بضعة ألعاب جديدة إلى جانب تحديثات المحتوى على العديد من الألعاب الشهيرة بما في ذلك Hello Kitty وLittleTwinStars التي تم إطلاقها مؤخرًا، وما إلى ذلك، إليك كل ما سيأتي إلى Apple Arcade في أغسطس.

ألعاب جديدة قادمة إلى Apple Arcade -من المقرر أن تقدم Apple Arcade، خدمة الألعاب الشهيرة، لعبتين مثيرتين للاعبين.

Finity هي لعبة ألغاز مستقلة فريدة من نوعها تعد بتقديم تجربة ألغاز جديدة ومعاد تصورها، هذه لعبة بسيطة ثنائية الأبعاد تمزج عناصر من ألعاب الألغاز الشهيرة لتقدم رحلة ماهرة ومرضية في نفس الوقت، وهى مستوحاة من تعقيد لعبة الشطرنج، وإمكانية إعادة اللعب التي لا نهاية لها في لعبة Tetris، والتعليقات الممتعة لألعاب المباراة الثلاث.

Samba de Amigo: Party-To-Go سيتم إطلاق اللعبة في 29 أغسطس، وتمثل هذه اللعبة عودة سلسلة ألعاب الإيقاع المحبوبة من SEGA، مما يجعل حركة الإيقاع النابضة بالحياة والحديثة في متناول يدك، وباعتبارها تكملة معاصرة للعبة الكلاسيكية التي صدرت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يمكن للاعبين الاستمتاع بالإيقاع أثناء الحركة، مع مقطوعات موسيقية حصرية مثل "DADDY (feat. CL) لـ PSY"، و"The Edge of Glory" لـ Lady Gaga، و"The Walker" لـ Fitz and the Tantrums، بالإضافة إلى نمط القصة الأول في السلسلة، "Samba de Amigo: Party-" تدعي To-Go" أنها تقدم رحلة موسيقية مثيرة.

التحديثات القادمة هذا الشهر Hello Kitty Island Adventure تم إطلاق اللعبة في يوليو، وهي حاليًا اللعبة رقم 1 على Apple Arcade بتقييم قدره 4.9 من أصل 5 نجوم بناءً على 31000 تقييم، وستتلقى اللعبة أول تحديث رئيسي لها والذي سيجلب Kiki وLala، LittleTwinStars.

ويمكن للاعبين استكشاف منطقة جديدة، جزيرة السحاب، والانضمام إلى حدث Summer's End داخل اللعبة والذي يستمر حتى 29 سبتمبر، ويقدم هذا التحديث أيضًا دعوة لاكتشاف جزيرة الصداقة.