تكنولوجيا: Honor تخطط لإطلاق هاتف Honor 90 في السوق الهندي في 21 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق هاتف Honor 90 في السوق الهندي في حدث يعقد في 21 من سبتمبر.

تعود شركة Honor للسوق الهندي قريباً مع هاتف Honor 90، حيث جاءت التفاصيل الجديدة عبر “Abhishek Brar” الذي حدد يوم 21 من سبتمبر لعقد هذا الحدث.

ويتميز هاتف Honor 90 بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يدعم Honor 90 رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 512 جيجا بايت، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

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