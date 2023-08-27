شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن لـ ChatGPT مساعدة المتقدمين للجامعات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للذكاء الاصطناعي منح الطلاب الذين ليس لديهم مستشارين فرصة للتقدم بالجامعات الأجنبية والحصول على القبول، فمع بدء موسم القبول الجامعي الجديد، يتساءل العديد من المتقدمين: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي كتابة مقالتي الشخصية؟

وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه منذ أن أطلقت شركة OpenAI برنامج ChatGPT في نوفمبر، كان الطلاب يختبرون حدود روبوتات الدردشة، أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تدعمها الخوارزميات القائمة على اللغة، والتي يمكنها إكمال مهام المقالات في غضون دقائق، ومع ذلك تميل النتائج إلى أن تكون جيدة من الناحية النحوية ولكنها لطيفة فكريًا ومليئة بالعبارات المبتذلة والمعلومات الخاطئة.

وهناك العديد من الكليات الانتقائية تعطي وزنًا أكبر لمقالات القبول، مما يوفر فرصة للطلاب لتمييز أنفسهم عن الآخرين، وأعلنت كلية الحقوق بجامعة ميشيجان عن حظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطبيقها، بينما قالت كلية الحقوق بجامعة ولاية أريزونا إنها ستسمح للطلاب باستخدام الذكاء الاصطناعي طالما أنهم يكشفون عنه.

وفقًا لريك كلارك، نائب العميد المساعد والمدير التنفيذي للقبول الجامعي في جامعة جورجيا للتكنولوجيا، فإن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على "إضفاء الطابع الديمقراطي" على عملية القبول من خلال السماح بنوع من عملية الصياغة، التي يحصل عليها في الأساس بعض الطلاب من مستشارين جامعيين في مدارس النخبة الصغيرة.

وشبه كلارك حظر الذكاء الاصطناعي بالمخاوف المبكرة من أن الآلات الحاسبة ستدمر الرياضيات بطريقة أو بأخرى، وقال إنه يأمل أن يؤدي نهج جورجيا للتكنولوجيا إلى تبديد بعض المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي ويشير إلى طريق للمضي قدمًا.

وأضاف كلارك: "ما نحاول القيام به هو أن نقول، إليك كيفية استخدام هذه الأدوات بشكل مناسب، والتي توفر طريقة رائعة للطلاب للبدء، لتجاوز الصفحة الفارغة."

وأوضح أن مجرد نسخ ولصق النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لا يخدم أحدًا لأن النتائج تميل إلى أن تكون سطحية.

ومع ذلك، قال إنه مع ما يكفي من التعديلات والمراجعات، يمكن أن يكون التعاون مع الذكاء الاصطناعي، أحد الموارد القليلة التي يمتلكها بعض هؤلاء الطلاب، وفي هذا الصدد، فهو أمر إيجابي تمامًا.