شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو حد ضايقك ما تسكتش.. إزاى تبلغ عن رسائل "واتساب" المجهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق واتساب أحد أشهر تطبيقات المراسلة الفورية، ومع ذلك، فهناك حالات يستغل فيها بعض المستخدمين التطبيق بغرض إرسال رسائل مزعجة إلى الآخرين، وسواء تسللت هذه الرسائل المزعجة إلى المناقشات الجماعية أو المحادثات الخاصة على تطبيق واتساب، فإنها تثير الاستياء عالميًا.

ولحسن الحظ، يقدم التطبيق المملوك لشركة Meta حلاً من خلال ميزة حظر جهات الاتصال الخاصة به، ومن خلال الاستفادة من هذه الميزة، يمكن للمستخدمين إيقاف أي اتصال آخر من جهة الاتصال المحظورة بشكل فعال، وبالتالي القضاء على إزعاج رسائل البريد العشوائي.

وفي المواقف التي يستمر فيها استمرار الرسائل غير المرغوب فيها، سواء كانت صادرة من جهات اتصال معروفة أو أرقام غير مألوفة، يقدم واتساب وسيلة إضافية للعمل، ويتم تمكين المستخدمين من الإبلاغ عن مثل هذه الحالات من خلال آلية مخصصة، من خلال استخدام ميزة "الإبلاغ والحظر"، يتم إخطار الشركة على الفور بالرسائل الإشكالية، وبالتالي المطالبة بتنفيذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلة.

كيف تبدو الرسائل المزعجة أوضح تطبيق واتساب كيف تبدو الرسالة غير المرغوب فيها. هناك أدلة قد تشير إلى أنك تلقيت رسالة مشبوهة، أو أنه لا يمكن الوثوق بالمرسل، انتبه لهذه العلامات:

- أخطاء إملائية أو نحوية

- يطلب منك الضغط على رابط أو تفعيل ميزات جديدة من خلال رابط

- تطلب منك مشاركة معلوماتك الشخصية، مثل أرقام بطاقات الائتمان أو الحسابات المصرفية وتاريخ الميلاد وكلمات المرور

- يطلب منك إعادة توجيه الرسالة

- الادعاء بأنه يتعين عليك الدفع مقابل استخدام واتساب

إليك كيفية الإبلاغ عن الرسائل المزعجة على واتساب: - افتح تطبيق واتساب على جهازك.

- انتقل إلى الدردشة التي تحتوي على الرسالة غير المرغوب فيها أو المرسل الذي تريد الإبلاغ عنه.

- انقر مع الاستمرار على الرسالة التي تريد الإبلاغ عنها، سيؤدي هذا إلى تمييز الرسالة وكشف شريط الأدوات الموجود أعلى الشاشة.

- في شريط الأدوات، سترى خيار "الإبلاغ" (يبدو كعلامة). اضغط عليها.

- سيطلب منك واتساب تقديم معلومات إضافية حول سبب إبلاغك عن الرسالة، اختر السبب المناسب من الخيارات المتوفرة.

- إذا لزم الأمر، قد يكون لديك خيار تضمين وصف أو تعليقات حول المشكلة.

- بعد تقديم المعلومات الضرورية، اضغط على "التالي" أو "إرسال"، حسب جهازك.