شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التطبيقات ليها ودان.. أنت مراقب من هاتفك و3 نصائح لحمايتك من التجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن العديد من تطبيقات الهواتف الذكية التى نستخدمها تجمع الكثير من البيانات بشكل مستمر، حيث تقوم الشركات القائمة عليها بعد ذلك ببيع هذه البيانات إلى شركات الإعلانات، وهو الأمر الذى يجعلك ترى فى كثير من الأحيان إعلانات موصي بها حول منتج معين، فقط لأنك ذكرت هذا المنتج بشكل عابر ولمرة واحدة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، قال المدافع عن خصوصية البيانات، جايل دوفال، إنه لحسن الحظ، من الممكن تغيير إعدادات الهاتف حتى لا يحدث هذا، حيث يقول جايل دوفال إن خصوصية البيانات والإعلانات الشخصية تساهم بشكل مباشر في زيادة الوقت الذي تقضيه عبر الإنترنت، والشراء الاندفاعي وحتى تفاقم مشاكل الصحة العقلية، خاصة عندما تفهم شركات التكنولوجيا المزيد عنك، الأمر الذى يجعلها تستهدفك بإعلانات مخصصة لك بشكل أكثر دقة.

ووجدت الأبحاث التي أجرتها TASO في عام 2022 أن 79% من الأشخاص كانوا قلقين بشأن استخدام شركات التكنولوجيا عبر الإنترنت لبياناتهم، وشعر 65% بعدم الارتياح عند مشاركة بياناتهم لاستخدام الخدمات مجانًا.

ووجدت الأبحاث التي أجرتها كلية ترينيتي في عام 2021 أن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أرسلت 20 ضعفًا من البيانات إلى جوجل مقارنة بهواتف أبل الذكية، على الرغم من أن جوجل اعترضت على منهجية البحث.

وقدم "دوفال" مجموعة من النصائح المهمة للتخلص من هذه المشكلة كما يلى:

- تحقق من التطبيقات التي تستخدم بياناتك ينصح دوفال بأنه يجب عليك التحقق من التطبيقات التي تصل إلى بياناتك، وتقليل الأذونات الممنوحة لها للقيام بذلك.

فعلى أيفون، يمكنك إنشاء تقرير الخصوصية، الذي يخبرك بالتطبيقات التي تمكنت من الوصول إلى بياناتك - انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية، واضغط فوق تقرير خصوصية التطبيق وقم بتمكينه.

أما على نظام أندرويد، اضغط فوق الأمان والخصوصية > الخصوصية > مدير الأذونات للاطلاع على التطبيقات التي كانت تصل إلى الكاميرا الخاصة بك (على سبيل المثال).

وأضاف دوفال: "نظرًا لأن استخدام بيانات المستخدم وبيعها أمر مربح للغاية، فإن العديد من التطبيقات تجمع تتبع موقع البيانات الخاصة بك ويتم تمكين الوصول إلى الكاميرا و الميكروفون افتراضيًا، مع اعتماد مقدمي الخدمة على الأشخاص الذين لا يدركون أنه يتم تعقبهم أو يفترضون أنه لا يوجد شيء يمكنهم فعله حيال ذلك".

- قم بتشغيل حماية البيانات المتقدمة على أيفون بشكل افتراضي، تكون الخدمات السحابية من أبل، بما في ذلك iCloud، مشفرة من طرف إلى طرف، كما حذر دوفال، مما يعني أنه ما لم تقم بتحديث إعدادات الأمان الخاصة بك، فلن تكون بياناتك خاصة تمامًا.

وقال دوفال: "أصدرت شركة أبل ميزة حماية البيانات المتقدمة، والتي تعمل على تشغيل التشفير الشامل لأشياء مثل الصور والملاحظات والمذكرات الصوتية واختصارات iCloud Drive وSiri، ومع ذلك، انتبه إلى أنه حتى مع تمكين هذه الميزة، لا يزال بإمكان أبل الوصول إلى بياناتك في بريد iCloud وجهات الاتصال والتقويمات لأن هذه البيانات ليست مشفرة تمامًا.

لتنشيطه- على iPhone، افتح تطبيق الإعدادات، واضغط فوق اسمك، ثم اضغط فوق iCloud.

- قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على "حماية البيانات المتقدمة"، ثم اضغط على "تشغيل حماية البيانات المتقدمة".

- التوقف عن استخدام خرائط جوجل وقال دوفال إن خرائط جوجل تجمع كمية هائلة من البيانات، ويجب عليك إلغاء تثبيتها حيثما أمكن ذلك.

وقال دوفال: "من المعروف أن جوجل تصل إلى موقعك عند استخدام خرائط جوجل، ولكن هل تعلم أن التطبيق يمكنه أيضًا قراءة معلومات الاتصال الشخصية؟" ويمكنه أيضًا تسجيل الصوت وقراءة ملفات الصور والفيديو والتواصل مع AdServices – فهو يتمتع بوصول واسع النطاق إلى المعلومات الخاصة ويحقق الدخل من ذلك.