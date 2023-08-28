شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو XBox يترقبون إصدار هذه اللعبة على منصة الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مستخدمو إكس بوكس، موعد إصدار إحدى أفضل الألعاب لهذا العام لوحدات تحكم مايكروسوفت، حيث تأتي لعبة تقمص الأدوار الشهيرة، التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جهاز ألعاب الفيديو PS5 قريبًا جدًا، حيث كان قد تم اقتراح أن لعبة فيديو تقمص الأدوار "بوابة بلدور 3" لن يتم إصدارها لجهاز Xbox Series X|S حتى عام 2024.

كان السبب المذكور هو الصعوبات الفنية في جلب وضع اللعب المتعدد اللاعبين على الشاشة المقسمة إلى وحدة تحكم Xbox Series S الأقل قوة والأرخص.

أوضح سوين فينكي، الرئيس التنفيذي لشركة استوديوهات لاريان، أن لعبة بوابة بلدور 3 سيتم إطلاقها على Xbox Series X|S بحلول نهاية عام 2023.

كتب فينكي في تدوينة، أن استوديو الألعاب وجد حلاً يسمح بإصدار اللعبة لأجهزة إكس بوكس هذا العام، حسبما نقلت ذا صن.

ومع ذلك، هناك تحذير مهم قد يصيب بعض المشجعين بخيبة أمل، حيث سيفقتر إصدار Xbox Series S إلى وضع تعاوني متعدد اللاعبين على الشاشة المقسمة، بعكس إصدار Xbox Series X والذي يأتي مع مجموعة كاملة من الميزات.

على ما يبدو، فإن الميزة التي تسمح لما يصل إلى أربعة لاعبين برؤية شخصياتهم واللعب في وقت واحد على نفس الشاشة، ستكون صعبة للغاية بحيث لا يمكن تطبيقها على السلسلة S الأقل قوة.

ومع ذلك، يعد الإعلان خبرًا جيدًا للاعبي إكس بوكس، حيث لا يزالون يحصلون على ما يعتبره الكثيرون أفضل لعبة تقمص أدوار لعام 2023 قبل انتهاء هذا العام.

سيشكل إصدار Baldur’s Gate 3 غير المتكافئ بين وحدات تحكم Xbox Series X وSeries S سابقة مثيرة للاهتمام، وتم إطلاق جميع الألعاب بنفس الميزات على كل من وحدة التحكم Series X الرئيسية وSeries S الأرخص.

وكان الاختلاف الوحيد بين إصدارات نفس اللعبة لوحدتي تحكم مايكروسوفت هو الأداء وجودة الرسومات، ويبدو أن بوابة بلدور 3 قد حصلت على إذن خاص لإسقاط اللعب التعاوني ذو الشاشة المقسمة للسلسلة S، لتسريع إطلاقها على أحدث جيل من أجهزة إكس بوكس.

وفي الوقت نفسه، فإن تاريخ إطلاق BG3 على PS5 معروف منذ بعض الوقت، وستأتي اللعبة إلى منصة سوني في 6 سبتمبر 2023.

تم إطلاق Baldur's Gate 3 لأول مرة على الكمبيوتر الشخصي عبر Steam في 3 أغسطس 2023، بعد أن كانت بمثابة عنوان وصول مبكر على المنصة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.