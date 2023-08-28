شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو حبيت تفصل شوية.. طريقة تعطيل أو حذف حسابك على فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فيسبوك قوة هائلة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وقد ظل كذلك منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ولكن إذا كنت تريد أن تأخذ استراحة من فيسبوك، فإن حذف حسابك يعد طريقة سريعة، ومع ذلك، يمكنك أيضًا إلغاء تنشيط حسابك مؤقتًا إذا كنت ترغب في أخذ قسط من الراحة من المنصة.

إذا كنت تستخدم فيسبوك لفترة من الوقت، فربما تريد الاحتفاظ بجميع الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الخاصة بك، حيث يتيح لك فيسبوك تنزيل كل هذا قبل حذف حسابك.

إليك كيفية حذف أو إلغاء تنشيط حسابك على فيسبوك على هاتفك

1. افتح تطبيق الفيسبوك.

2. اضغط على زر "القائمة" في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

3. قم بالتمرير لأسفل إلى الإعدادات والخصوصية.

4. إذا رأيت "مركز الحسابات" مدرجًا، فانتقل إلى نهاية هذا القسم.

5. بخلاف ذلك، افتح القسم عن طريق النقر على الجزء السفلى، ثم اضغط على الإعدادات.

6. اضغط على الوصول والتحكم.

7. اضغط على إلغاء التنشيط والحذف.

8. حدد إما إلغاء تنشيط الحساب أو حذف الحساب، حسب ما تريد القيام به، ثم انقر فوق زر المتابعة الأزرق.

إذا رأيت مركز الحسابات مدرجًا في الإعدادات والخصوصية، فاضغط على رؤية المزيد في مركز الحسابات، ثم التفاصيل الشخصية، ثم ملكية الحساب والتحكم فيه، من هذه النقطة فصاعدًا، اتبع الخطوتين 5 و6.

إذا اخترت في هذه المرحلة حذف حسابك، فسيُتاح لك خيار تنزيل معلومات فيس بوك الخاصة بك، بما في ذلك منشوراتك وصورك ومقاطع الفيديو، قبل حذف حسابك.

بمجرد حذف حسابك، سيستغرق فيسبوك ما يصل إلى 90 يومًا لمسح بياناتك بالكامل، ويمكنك استعادة حسابك إذا قمت بتسجيل الدخول خلال 30 يومًا.