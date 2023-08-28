شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أخطاء تؤدى لبطء اتصال موبايلك بالـ WIFI فى المنزل.. تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الخبير التقنى كريس ماجيستيك على صفحته الرسمية عبر موقع يوتيوب عن 4 أخطاء قد تؤدى لبطء اتصال موبايلك بالـ WIFI فى المنزل، وهي كما يلى:

- مكان الراوتر.

- عدد الأجهزة المتصلة.

- توافر جهاز توجيه حديث.

- استخدام نقاط البث في المنازل الكبيرة.

أما اذا واجهتك مشكلة، وقررت الاتصال بمزود خدمة الإنترنت لحل المشكلة، فهناك مجموعة من الحيل يمكن القيام بها قبل الإقدام على هذه الخطوة كما يلى:

1. قم بتحريك جهاز التوجيه واسع النطاق الخاص بكوفقًا لكريس، تستفيد معظم أجهزة التوجيه من وضعها في مكان أعلى.

لذا، إذا كانت شبكتك مخفية في زاوية الطابق السفلي الخاص بك، فسيكون لها تأثير خطير على إشارة Wi-Fi لديك.

تأكد من عدم إعاقة جهاز التوجيه بواسطة الأدوات المنزلية الأخرى - وخاصة ممتصات Wi-Fi مثل الميكروويف.

2. تحقق من عدد الأجهزة التي تستخدمها

كلما زاد عدد الأجهزة التي قمت بتوصيلها بشبكة Wi-Fi الخاصة بك، كان ذلك أبطأ بالنسبة لهم جميعًا، حيث يحاول المركز مشاركة النطاق العريض بالتساوي.

يقول كريس أنك قد تحتاج إلى التحقق من السرعات التى توفرها خطة مزود خدمة الإنترنت لديك، وقد تحتاج إلى الترقية إذا كان لديك الكثير.

إحدى الحيل لاختبار ما إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك هي توصيل كابل Ethernet بالكمبيوتر المحمول الخاص بك وإجراء اختبار السرعة على موقع مثل رابط سبيد نت.

قم بتدوين مدى سرعة الاتصال، ثم قم بإجراء نفس الاختبار باستخدام شبكة Wi-Fi فقط ومعرفة ما إذا كان هناك فرق كبير، ةإذا كنت لا ترغب في الترقية، يمكنك محاولة فصل الأجهزة غير المستخدمة.

3. احصل على جهاز توجيه جديد

لقد تحسنت تقنية Wi-Fi كثيرًا على مر السنين، لذا من الأفضل أن يكون لديك أحدث جهاز توجيه، يقوم مزود الخدمة الخاص بك عادةً بترقيتها مجانًا كل بضع سنوات.

لذا تحقق مما إذا كان تاريخك قديمًا واحصل عليه لاستبداله، وإذا لم تتمكن من الحصول على بديل مجاني، فيمكنك شراء منتجك الخاص.

4. احصل على تمديداتإذا كان لديك منزل أكبر، فيمكن لجهاز التوجيه الخاص بك استخدام المساعدة من الموسعات، وهذه عبارة عن أجهزة بسيطة تعمل بالمكونات الإضافية وتعد رائعة للاتصال بالنقاط المظلمة.