شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة إطلاق النار Warframe قادمة إلى أجهزة iOS فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت لعبة Warframe متعددة اللاعبين عبر الإنترنت والتي تعتمد على لعب الأدوار مجانًا، لأول مرة على جهاز الكمبيوتر في عام 2013، وفي كل عام، يقيم الاستوديو الذي يقف وراء اللعبة، Digital Extremes، حدثًا للمعجبين يسمى TennCon حيث يكشف عن ما هو قادم.

ووفقا لما ذكره موقع "phonearena"، كشف الاستوديو عن بعض المفاجآت الكبيرة، كجزء من حدث المعجبين TennCon 2023 الخاص بـ Digital Extremes، بما في ذلك نسخة محمولة من Warframe، والتي من المقرر إصدارها في عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Digital Extremes أنها ستضيف دعمًا لعمليات الحفظ عبر الأنظمة الأساسية، وهي ميزة مهمة جدًا بالنظر إلى أن Warframe متاحة الآن على جميع الأنظمة الأساسية الرئيسية مثل الكمبيوتر الشخصي، وPlayStation، وXbox، وNintendo، وقريبًا iOS.

وفقًا لـ Digital Extremes، فإن الإصدار المحمول من Warframe "سيوفر نفس تجربة اللعب السلسة والمجانية وعالية الجودة التي تعرفها بالفعل على وحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي في أي مكان تريد اللعب فيه."

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن أولئك الذين يطلبون Warframe لنظام iOS مسبقًا سيحصلون أيضًا على أيقونة App Store الخاصة باللعبة على أجهزتهم مسبقًا.

ولعل أهم معلومة أكدتها Digital Extremes هي قائمة أجهزة iPhone وiPad المتوافقة مع Warframe على الهاتف المحمول:

iPhone XS & XS Max وiPhone XR وiPhone SE (الجيل الثاني) وiPhone SE (الجيل الثالث) وiPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max وiPhone 12 وiPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max و iPhone 13 و iPhone 13 Mini و iPhone 13 Pro Max و iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

إذا كنت تفضل لعب Warframe على جهاز iPad، فإليك جميع الطرز المتوافقة مع اللعبة:

iPad Mini (الجيل السادس)، iPad Air (الجيل الرابع)، iPad Air (الجيل الخامس)، iPad (الجيل العاشر)، iPad Pro 11 بوصة (الجيل الأول)، iPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الثاني)، iPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الثالث)، آيباد برو 11 بوصة (الجيل الرابع)، iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثالث)، iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الرابع)، iPad Pro مقاس 12.9 بوصة. (الجيل الخامس)، وiPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل السادس).