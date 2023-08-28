شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيل تقلل من استنزاف شحن بطارية هاتفك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لبعض الإعدادات أن توفر زيادة كبيرة في عمر بطاريات أجهزة أندرويد، حيث قال كيوين شارون، من شركة إصلاح التكنولوجيا BackMarket، أن هناك بعض الأخطاء التى تشمل فشل ضبط سطوع الشاشة، تجعل بطاريتك تنفد بشكل أسرع ويضر بالعمر الطويل لهاتفك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن يؤدي استخدام Wi-Fi لتحديد الموقع بدلاً من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أيضًا إلى زيادة عمر البطارية.

يعد كيوين شارون، مدير أول لعمليات التجديد في شركة إصلاح التكنولوجيا BackMarket، وهو خبير في تجديد الهواتف المستعملة، وقال إن هذه الإعدادات يمكن أن تطيل عمر البطارية، وتمكنك من الاحتفاظ بأجهزة أندرويد لفترة أطول.



تعطيل التشغيل دائمًا تعطيل التشغيل دائمًا حذر تشارون من أن شاشة هاتفك الذكي هي الجزء الأكثر استهلاكًا للطاقة في جهازك، ولكن الشاشة التي تعمل دائمًا تستهلك الطاقة.

وقال تشارون: إن ميزة “التشغيل الدائم” على أجهزة أندرويد تتيح للمستخدمين رؤية المعلومات، مثل الوقت، دون الحاجة إلى تنشيط هواتفهم بالكامل.

ومع ذلك، مع تمكين عرض "التشغيل دائمًا"، يمكنك رؤية استنزاف إضافي للبطارية يصل إلى 1.5% في الساعة على هاتفك.

قد يختلف إيقاف تشغيله قليلاً اعتمادًا على الجهاز، ولكن حاول ضبط الوقت على الإعدادات > العرض والسطوع > وإيقاف تشغيل "التشغيل دائمًا".



تشغيل السطوع التلقائى تشغيل السطوع التلقائى

وقال تشارون، إن تشغيل إعدادات سطوع الشاشة التلقائي يمكن أن يساعد أيضًا في استمرار بطاريتك لفترة أطول من خلال ضمان استهلاك شاشتك لأقل قدر ممكن من الطاقة، وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > العرض > وقم بتشغيل سطوع الشاشة التلقائي.

وقال تشارون: "إن تعتيم سطوع جهازك إلى حوالي 50% يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على عمر البطارية، ولكن تأكد من أنك لا تجهد عينيك لقراءة الشاشة الخافتة".

يمكن أن يؤدي التبديل إلى الوضع المظلم أيضًا إلى تقليل إجهاد العين في ظروف الإضاءة المنخفضة، وهو أمر مهم بشكل خاص لشاشات OLED.



استخدام Wi-Fi لتحديد الموقع استخدام Wi-Fi لتحديد الموقع قال تشارون إن الإعداد الذى يسمح لك باستخدام Wi-Fi وBluetooth لتحديد الموقع بدلاً من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذى يستنزف البطارية.

وأضاف: "عند تشغيل خدمات الموقع، يتصل جهاز Android الخاص بك باستمرار بالأقمار الصناعية ومصادر البيانات الأخرى لتحديد موقعك الدقيق".

وتابع: "هذا النشاط يمكن أن يستنزف البطارية بشكل كبير"، حدد وضع "توفير البطارية" لاستخدام شبكة Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول لاكتشاف الموقع بدلاً من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يستنزف الطاقة.

كما أنه لتمكين إعداد توفير طاقة البطارية على معظم أجهزة Android، افتح تطبيق الإعدادات، وحدد البطارية، واضغط فوق توفير طاقة البطارية.

وقال تشارون: "عند تمكين إعداد توفير البطارية، قد تلاحظ أن هاتفك سيتحول تلقائيًا إلى المظهر الداكن، وقد تصبح بعض التأثيرات والميزات المرئية محدودة، وقد يستغرق تحميل التطبيقات وقتًا أطول". ومع ذلك، سيساعد هذا الإعداد على زيادة عمر البطارية.