شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة واتساب لإنشاء مجموعات بدون اسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر تطبيق واتساب، تطبيق المراسلة الفورية الشهير، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات دون تقديم اسم، حيث كان في السابق يُطلب من المستخدمين تقديم اسم للمجموعة عند إنشائها، والآن يوفر هذا التحديث الجديد خيارًا أكثر مرونة. وفيما يلى كل ما تحتاج معرفته عن ميزة المجموعات المجهولة فى واتساب: - الغرض الأساسي من هذا التحديث هو تبسيط عملية إنشاء المجموعة. -يمكن للمستخدمين الآن إنشاء مجموعة دون الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن موضوع ما أو ما إذا كانوا يريدون فقط إنشاء مجموعة بسرعة.

- في حين أن مجموعات واتساب التقليدية يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 1024 مشاركًا، فإن المجموعات المجهولة تقتصر على ستة مشاركين كحد أقصى.

- تتم أيضًا تسمية المجموعات تلقائيًا بأسماء الأشخاص الذين تمت إضافتهم إليها.

- يتم تحديد اسم المجموعة الذي يظهر لكل مشارك من خلال كيفية حفظ جهات الاتصال الخاصة به على أجهزته المحمولة.

- تهدف هذه الميزة إلى تعزيز الروابط بين الأشخاص الذين يتعرفون على بعضهم البعض بالفعل، ما يقلل من فرص التفاعلات غير المرغوب فيها.

- ستكون هذه الميزة الجديدة متاحة في جميع أنحاء العالم على نظامي التشغيل Android وiOS في الأسابيع القليلة المقبلة.