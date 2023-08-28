شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة واتساب لإنشاء مجموعات بدون اسم والان مع تفاصيل الخبر
- الغرض الأساسي من هذا التحديث هو تبسيط عملية إنشاء المجموعة.
-يمكن للمستخدمين الآن إنشاء مجموعة دون الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن موضوع ما أو ما إذا كانوا يريدون فقط إنشاء مجموعة بسرعة.
- في حين أن مجموعات واتساب التقليدية يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 1024 مشاركًا، فإن المجموعات المجهولة تقتصر على ستة مشاركين كحد أقصى.
- تتم أيضًا تسمية المجموعات تلقائيًا بأسماء الأشخاص الذين تمت إضافتهم إليها.
- يتم تحديد اسم المجموعة الذي يظهر لكل مشارك من خلال كيفية حفظ جهات الاتصال الخاصة به على أجهزته المحمولة.
- تهدف هذه الميزة إلى تعزيز الروابط بين الأشخاص الذين يتعرفون على بعضهم البعض بالفعل، ما يقلل من فرص التفاعلات غير المرغوب فيها.
- ستكون هذه الميزة الجديدة متاحة في جميع أنحاء العالم على نظامي التشغيل Android وiOS في الأسابيع القليلة المقبلة.
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