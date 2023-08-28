تكنولوجيا: الطريقة الصحيحة لتنظيف ساعتك الذكية.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة حديثة أن ما يقرب من 95% من أساور المعصم في الساعات الذكية تحتوي على مستويات عالية من البكتيريا، بما في ذلك المكورات العنقودية والإشريكية القولونية والزائفة، خاصة على المواد المسامية مثل المطاط والبلاستيك والنسيج، لكن الأمر بسيط للغاية، حيث يمكن تنظيفها بكل سهولة في فترة بسيطة من خمس إلى 10 دقائق، وبعض مواد التنظيف، وقطعة قماش من الألياف الدقيقة، وفيما يلى نعرض دليلك الشامل للقيام بذلك.

تنظيف الساعة الذكية نفسها قم بإيقاف تشغيل ساعتك، فرغم أن العديد من الساعات الذكية هذه الأيام مقاومة للماء أو مقاومة للسباحة، ولكنك أنفقت أيضًا مبلغًا كبيرًا على هذا الجهاز، لذلك ليس من الخطأ أن تعمل بأمان خلال تنظيف الساعة.

تنظيف أجهزة الاستشعار يعد استخدام قطعة قطن مبللة أمرًا مثاليًا للأخاديد مثل نقاط اتصال الشحن، وإذا لم يكن الجزء الخلفي من ساعتك قاسيًا للغاية، فستكفي قطعة قماش من "الميكروفايبر" هنا أيضًا، كما تعد المناديل المبللة التي تحتوي على 70 بالمائة من كحول الأيزوبروبيل أو المطهرات أو المصنوعة خصيصًا للإلكترونيات خيارًا جيدًا أيضًا إذا تركت الظهر يتقشر بشدة.