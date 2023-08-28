شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPadOS 17 .. ميزات جديدة بنظام التشغيل ينتظرها مستخدمو أبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حين أن شهر سبتمبر هو الشهر التقليدي الذي يتم فيه الحديث عن أجهزة أيفون الجديدة، من المتوقع أن تطلق شركة أبل سلسلة أيفون 15 الجديدة في وقت ما في شهر سبتمبر، ومع ذلك، فهو أيضًا الشهر الذي تطرح فيه أبل عادةً تحديثات نظام التشغيل الجديدة لجميع أجهزتها.

وقد قامت أبل بمعاينة iPadOS 17، وتحديث البرنامج الرئيسي التالي لجهاز iPad، في مؤتمر WWDC 2023، ويتضمن التحديث عددًا من الميزات والتحسينات الجديدة، المصممة لجعل iPad أكثر قوة وتنوعًا.

فيما يلي بعض ميزات iPadOS 17 المنتظرة: - شاشة قفل قابلة للتخصيص تخضع شاشة القفل لإصلاح شامل في iPadOS 17، وسيتمكن المستخدمون من الاختيار من بين مجموعة متنوعة من تخطيطات شاشة القفل المختلفة، بما في ذلك خيار جديد يعرض الأدوات، يمكنهم أيضًا تخصيص مظهر التاريخ والوقت وإضافة الصور أو الأعمال الفنية الخاصة بهم.

- ميزة Live Activities تعد Live Activities أو الأنشطة المباشرة هي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البقاء على اطلاع دائم بأشياء مثل النتائج الرياضية وأسعار الأسهم والمزيد، دون الحاجة إلى مغادرة شاشة القفل، و ستظهر الأنشطة المباشرة كعناصر واجهة مستخدم صغيرة وتفاعلية على شاشة القفل، ويمكن للمستخدمين النقر عليها للحصول على مزيد من المعلومات.

- تحسين التطبيق الصحي يحصل تطبيق Health على عدد من الميزات الجديدة في iPadOS 17، بما في ذلك القدرة على تتبع الدورة الشهرية، وتسجيل الأعراض، وإنشاء تذكيرات للأدوية، وسيحصل تطبيق Health أيضًا على رؤى واتجاهات جديدة، مما يسهل معرفة كيفية تغير صحتك بمرور الوقت.