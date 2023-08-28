شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPadOS 17 .. ميزات جديدة بنظام التشغيل ينتظرها مستخدمو أبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وقد قامت أبل بمعاينة iPadOS 17، وتحديث البرنامج الرئيسي التالي لجهاز iPad، في مؤتمر WWDC 2023، ويتضمن التحديث عددًا من الميزات والتحسينات الجديدة، المصممة لجعل iPad أكثر قوة وتنوعًا.
تخضع شاشة القفل لإصلاح شامل في iPadOS 17، وسيتمكن المستخدمون من الاختيار من بين مجموعة متنوعة من تخطيطات شاشة القفل المختلفة، بما في ذلك خيار جديد يعرض الأدوات، يمكنهم أيضًا تخصيص مظهر التاريخ والوقت وإضافة الصور أو الأعمال الفنية الخاصة بهم.
تعد Live Activities أو الأنشطة المباشرة هي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البقاء على اطلاع دائم بأشياء مثل النتائج الرياضية وأسعار الأسهم والمزيد، دون الحاجة إلى مغادرة شاشة القفل، و ستظهر الأنشطة المباشرة كعناصر واجهة مستخدم صغيرة وتفاعلية على شاشة القفل، ويمكن للمستخدمين النقر عليها للحصول على مزيد من المعلومات.
يحصل تطبيق Health على عدد من الميزات الجديدة في iPadOS 17، بما في ذلك القدرة على تتبع الدورة الشهرية، وتسجيل الأعراض، وإنشاء تذكيرات للأدوية، وسيحصل تطبيق Health أيضًا على رؤى واتجاهات جديدة، مما يسهل معرفة كيفية تغير صحتك بمرور الوقت.
ويقدم iPadOS 17 أيضًا عددًا من الميزات الجديدة إلى تطبيق الرسائل، بما في ذلك الملصقات الجديدة والقدرة على التفاعل مع الرسائل باستخدام الملصقات، سيتمكن المستخدمون أيضًا من إنشاء محادثات جماعية أكبر، مع ما يصل إلى 500 مشارك.
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