شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 اختصارات في "الكيبورد" لمستخدمى ماك لن تستغنى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي إتقان اختصارات لوحة المفاتيح إلى تغيير قواعد الكتابة بالنسبة لمستخدمي Mac، حيث يعمل على تعزيز الإنتاجية وتبسيط المهام، وفي حين أن الكثيرين على دراية بالاختصارات الأساسية مثل Command+C للنسخ وCommand+V للصق، إلا أن هناك عالمًا من الاختصارات الأقل شهرة التي يمكن أن تعزز إنتاجيتك وكفاءتك، وفيما يلي خمسة اختصارات أقل شهرة قد تجدها مفيدة إذا كنت تستخدم جهاز Mac.

- الوصول السريع للرموز التعبيرية "الإيموجي" يمكن الوصول إليها باستخدام اختصار Control+Command+Space، حيث يستدعي نافذة الرموز التعبيرية، مما يسمح لك بإدراج الرموز التعبيرية بسرعة في رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والرسائل دون مقاطعة الكتابة.

- نسخ مسار الملف/المجلد هل تحتاج إلى مشاركة موقع الملف؟ بدلاً من التنقل عبر Finder، ما عليك سوى الضغط باستمرار على مفتاح Option والنقر بزر الماوس الأيمن على الملف، حيث ستجد خيار "نسخ [ملف] باسم مسار"، مما يوفر مسار الملف الكامل لسهولة المشاركة.

- معاينة الملفات يمكنك معاينة الملفات والتعليق عليها بسهولة باستخدام الاختصار Shift+Command+A، فعند عرض الصور أو ملفات PDF، يفتح هذا الأمر شريط أدوات التوصيف، مما يمكّنك من الرسم وإضافة نص وحتى التوقيع على المستندات ببضع نقرات.

- تعريفات القاموس قم بتوسيع مفرداتك عن طريق تحديد كلمة والضغط على Control+Command+D، يؤدي هذا الإجراء إلى ظهور نافذة منبثقة تحتوي على تعريف الكلمة، مما يوفر إمكانية الوصول الفوري إلى المعاني دون اللجوء إلى عمليات البحث في المتصفح.

- تبديل التطبيق يعد التنقل البديل بين التطبيقات أمرًا قديمًا، اضغط باستمرار على Command+Tab لاستدعاء محوّل التطبيقات، ثم أثناء الضغط على Command، اضغط على مفتاح التلدة (~)، يتيح لك هذا التحرير والسرد السهل التنقل بين نوافذ التطبيق نفسه بسرعة.

قد تبدو هذه الاختصارات الأقل شهرة بسيطة، ولكنها تضيف ميزة كبيرة لتوفير الوقت، يمكن أن يؤدي دمجها في سير عملك اليومي إلى زيادة الكفاءة وتقليل الاحتكاك.