شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تعلق محاولة إطلاق صاروخ يحمل مركبة إلى القمر بسبب الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت وكالة الفضاء اليابانية، عملية الإطلاق التى كانت مقررة، اليوم الاثنين، لصاروخ من طراز "أتش-2 إيه" الذى كان سيحمل مركبة للهبوط على القمر.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وحدة خدمات الإطلاق التابعة لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن عملية الإطلاق قولها إن عملية الإطلاق ألغيت قبل 24 دقيقة من الموعد المقرر لأن ظروف الرياح لم تكن مواتية.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ من مركز تانيجاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في جنوب اليابان في الساعة 9:26 صباحا بالتوقيت المحلي (0026 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.

وستحمل مركبة الهبوط القمرية، SLIM التي طورتها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية والتي ستختبر تقنية الهبوط الدقيق على سطح القمر.

ومن المتوقع أن يدخل SLIM مدار القمر بعد حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر من إطلاقه وأن يحاول الوصول إلى سطح القمر خلال أربعة إلى ستة أشهر.

وفي حالة نجاحها، ستكون اليابان الدولة الخامسة بعد الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة والصين والهند التي تهبط بمركبة على سطح القمر.