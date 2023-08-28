شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو نسيت الباسورد.. إزاى تدخل لحسابك على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى فيس بوك العشرات من التطبيقات المنتشرة عبر مختلف المنصات، ورغم اختلاف أشكال ومميزات هذه التطبيقات، إلا أنها تشترك فى شيء واحد لاستخدامها، هو تسجيل الدخول إلى حسابك علي فيس بوك، ولحسن الحظ، تسجيل الدخول إلى الفيسبوك عادة ما يتطلب فقط البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك، لكن ماذا لو فقدت كلمة المرور، أو نسيتها، وفيما يلي نعرض كيفية الدخول إلى حسابك على فيس بوك.

كيفية تسجيل الدخول إلى فيسبوك علي iPhone أو Android

1- افتح تطبيق فيس بوك أو توجه إلى موقع فيس بوك على الويب في متصفح الويب بهاتفك.

2- أدخل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك على فيسبوك، ثم كلمة المرور.

3- اضغط على تسجيل الدخول.

4- اعتمادًا على إعدادات الأمان لديك، قد تحتاج إلى إدخال رمز يتم إرساله إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني.

5- بمجرد تسجيل الدخول، يجب أن يسألك فيسبوك عما إذا كنت تريد حفظ معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

سيتيح لك ذلك تسجيل الدخول مرة أخرى إلى فيسبوك لاحقًا بمجرد الضغط على صورة ملفك الشخصي.

قم باسترداد حسابك على فيس بوك من خلال الانتقال إلى صفحة البحث عن حسابك على فيس بوك واتبع التعليمات.

استرداد حسابك على فيس بوك

1- تأكد من أنك تستخدم جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الذي استخدمته سابقًا لتسجيل الدخول إلى حسابك على فيس بوك، ابحث عن الحساب الذي تريد استرداده، يمكنك البحث عن حسابك حسب الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

2- اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة لإعادة تعيين كلمة المرور لحسابك.

3- يمكنك معرفة المزيد حول ما يجب فعله إذا كنت تواجه مشكلة في العثور على حسابك باستخدام صفحة البحث عن حسابك.

4- قم باسترداد حسابك على فيس بوك من حساب صديق أو أحد أفراد العائلةمن جهاز الكمبيوتر، انتقل إلى الملف الشخصي للحساب الذي ترغب في استرداده.

5- اضغط على المزيد أسفل صورة الغلاف.

6- حدد البحث عن الدعم أو الإبلاغ عن الملف الشخصي.

7- اختر شيئًا آخر، ثم انتقل فوق "التالى"، وانقر فوق استرداد هذا الحساب واتبع الخطوات.