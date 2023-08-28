شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعديل بسيط فى إعدادات هاتف أيفون يجعله قابلا للشحن بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أربع ساعات لشحن أيفون iPhone من صفر إلى 100%، ولكن الآن كشف خبراء التكنولوجيا، بما في ذلك Verizon، عن الحيلة التي من شأنها أن تعمل على تشغيل هاتفك الذكي بشكل أسرع أربع مرات، ويمكن أن تصل البطارية إلى 90% خلال ساعة ونصف الساعة فقط.

تكمن الحيلة في الإعدادات، فقط قم بالتبديل إلى وضع الطائرة عند الشحن، عندما يكون هاتفك في وضع الطائرة، فإنه يتوقف عن استخدام ميزات الشبكة الخلوية والبلوتوث والراديو والواي فاي التي تستنزف البطارية باستمرار في الخلفية.

يتم تعطيل جميع بروتوكولات الاتصال اللاسلكي بمجرد تشغيل وضع الطائرة، وهو أمر مطلوب من الركاب أثناء وجودهم على متن الطائرات، وفقًا لصفحة معلومات السلامة على موقع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA): "تحظر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) استخدام الهواتف المحمولة جواً لأن إشاراتها يمكن أن تتداخل مع أدوات الطائرات المهمة".

وبالنسبة لمستخدمي IOS، يوجد وضع الطائرة في القائمة الرئيسية لتطبيق الإعدادات، بمجرد فتح الإعدادات، ستكون الميزة مرئية في الأعلى، وبمجرد تنشيط وضع الطائرة، قم بالتمرير لأسفل إلى البطارية في الإعدادات وقم بتشغيل وضع البطارية المنخفضة، مما سيؤدي أيضًا إلى زيادة سرعة الشحن.

من المقرر أن تطلق شركة آبل هاتف iPhone 15 الجديد الشهر المقبل، والذي يُشاع أنه يدعم سرعات شحن تصل إلى 35 واط، أسرع بكثير من سابقه، iPhone 14، الذي تبلغ سرعة شحنه 20 واط فقط.

وهذا يعني أن الهاتف الذكي القادم يمكن شحنه من صفر إلى 100% خلال ساعة واحدة فقط، مما يوفر وقتًا ثمينًا للمستخدمين إذا كانوا في عجلة من أمرهم.