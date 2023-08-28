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تكنولوجيا: يمكن الرد على تحديثات حالة WhatsApp باستخدام الصور الرمزية في أحدث إصدار تجريبي

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدم تطبيق WhatsApp المملوك لشركة Meta مؤخرًا العديد من الميزات الجديدة، ويبدو أن المنصة ستستمر في هذا الاتجاه خلال الايام المقبلة ايضًا.

فيقدم التحديث الأخير، المتوفر من خلال برنامج Google Play Beta كإصدار 2.23.18.9، ميزة جديدة مثيرة للاهتمام وهي الرد على تحديثات الحالة باستخدام الصور الرمزية.

في الماضي، كان لدى مستخدمي واتساب خيار الرد على تحديثات الحالة باستخدام 8 رموز تعبيرية، والتي كانت لها قيود في التعبيرات. ويوسع التحديث الجديد هذا من خلال تقديم 8 صور رمزية أيضًا، مما يمكّن المستخدمين من نقل نطاق أوسع من ردود الفعل والعواطف إلى تحديثات الحالة، مما يعزز في النهاية تجربة المستخدم.

تأتي الميزة متاحة حاليًا لمجموعة محدودة باستخدام إصدار WhatsApp التجريبي من متجر Google Play. ومن المتوقع أن يتم طرحها في الأسابيع المقبلة لمجموعة واسعة من مستخدمي النسخة التجريبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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