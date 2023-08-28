تكنولوجيا: ظهور عينات لصور ملتقطة بواسطة كاميرا هاتف iQOO Z8 ذات دقة 64 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستعلن شركة iQOO عن سلسلة الهواتف الذكية iQOO Z8 في 31 أغسطس في الصين. ولقد كشفت العلامة التجارية تدريجياً عن المواصفات الرئيسية لمجموعة Z8.

وفي منشورات ظهرت على منصة Weibo مؤخرًا، أكدت العلامة التجارية متغيرات الألوان وتكوين الكاميرا الرئيسية لجهاز iQOO Z8. كما أصدرت أيضًا عينات من كاميرا الجهاز.

وأكدت العلامة التجارية أنه سيتم تجهيز iQOO Z8 بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل تدعم تقنية OIS. وفي منشور آخر على Weibo، كشفت العلامة التجارية ان الكاميرا قادرة على التقاط صور سيلفي 2x.

كما انه من المتوقع أن يحتوي هاتف Z8 على نظام كاميرا مزدوجة بدقة 64 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

وأكدت iQOO أيضًا متغيرات الألوان لجهاز iQOO Z8. وعلى ما يبدو، سيصل الهاتف باللون الابيض والاسود والازرق.

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