شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يزيل حساب رئيس أبل "تيم كوك" من المنصة: مزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت منصة انستجرام حساب مزيف لتيم كوك رئيس شركة أبل من المنصة، حيث من المعروف أن "كوك" ليس غزير الإنتاج على وسائل التواصل الاجتماعى، فقط لديه حساب على تويتر (المعروف الآن باسم X)، لكنه ليس من الأشخاص الذين ينشرون يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعى.

ولهذا السبب كان من المفاجئ اكتشاف حساب على انستجرام باسمه، إذ كشف تقرير صادر عن موقع 9to5Mac أن الحساب – الذى يتابعه كبار المسؤولين التنفىذيين فى شركة أبل – هو فى الواقع حساب مزيف.



صورة حساب تيم كوك الوهمي

لكن فى نفس الوقت كان الحساب يبدو "حقيقيًا" ولكنه كان يحتوى على منشورين فقط، حيث تم إنشاء إحداهما فى 20 أغسطس - اليوم العالمى للتصوير الفوتوغرافى - وشارك صورتين تم النقر عليهما بواسطة جهاز iPhone، أما المنشور الثانى يتعلق بحملة إعلانية لشركة أبل.

وبحسب التقرير، فإن الحساب المزيف يتبعه اثنان من كبار نواب رئيس شركة أبل – ليزا جاكسون وآلان داى، ويكشف التقرير أن عددًا قليلاً من موظفى Apple الآخرين يتابعون أيضًا الحساب المزيف.

ليس نشطًا جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي وبحسب التقرير، فإن كوك لا يمتلك الكثير من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، لديه حساب على Weibo - منصة التواصل الاجتماعى الصينية، ولكن بصرف النظر عن ذلك، لا يستخدم Cook الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما تمتلك شركة Apple حسابات رسمية على TikTok وInstagram، فقد امتنع الرئيس التنفىذى للشركة عن إنشاء حسابات شخصية على أى من تلك المنصات، وفى الوقت نفسه، يمكننا أن نتوقع أن يقوم Cook قريبًا بمشاركة بعض المنشورات على X فى الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن تكشف شركة آبل عن هواتف iPhone الجديدة فى وقت ما خلال شهر سبتمبر، وتقليديا، يقوم كوك بنشر بعض المشاركات، واحدة فى يوم الحدث ثم بعد الإعلان عن أجهزة iPhone، كما أنه ينشر عمومًا فى اليوم الذى من المتوقع أن يتم فىه طرح أجهزة iPhone للبيع.

بخلاف ذلك، فإن منشورات كوك بعيدة وقليلة وتركز على شركة آبل، ولا يستخدم Cook حساب X الخاص به لأى شيء شخصي، ولكن منشوراته تتعلق بإعلانات Apple المهمة، أو الصور التى ينقر عليها iPhone أو عندما يتمنى للناس فى بعض المناسبات الاحتفالية.