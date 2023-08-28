تكنولوجيا: هاتف Nio Phone سيقدم بطارية وبرامج محسنة مع أداة النسخ الاحتياطي لآيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تظهر شركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية لأول مرة في سوق الهواتف الذكية بهاتف ذكي رائد. وهناك بالفعل الكثير من التسريبات المتعلقة بهاتف Nio Phone، كما أنه ظهر على قاعدة بيانات AnTuTu في أوائل هذا الشهر.

وكشف مستخدم Weibo الشهير @食威 اليوم عن المحادثات الداخلية للشركة حيث شوهد الرئيس التنفيذي William Li وهو يخاطب الموظفين الداخليين حول الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام اندرويد.

نحن نعلم بالفعل العديد من التفاصيل حول هاتف Nio، لكن المعلومات الاخيرة تؤكد المزيد من التفاصيل. ووفقًا للقطة الشاشة المنشورة للمحادثة، سيقدم هاتف Nio Phone أداءً جيدًا دون أي مشكلات تتعلق بالسخونة، وسيوفر بطارية محسنة والتي سوف توفر من الطاقة.

وعلاوةً على ذلك، فإنه سيجلب تراث تصميم سيارات Nio مع تصميم خلفي مذهل للغاية. وسيعمل اتصال السيارة مع الهاتف بشكل لا تشوبه شائبة على طرازات سيارات الجيل الثاني. ومع ذلك، لن تكون بعض الميزات الموجودة في سيارات الجيل الأول متاحة بسبب القيود المفروضة على أجهزة السيارة.

سيتم تشغيل الهاتف بنظام أندرويد، وسوف يحمل بعض التطبيقات الرائعة ايضًا. كما انه سيأتي مزودًا بميزة النسخ الاحتياطي المضمنة في هاتف آيفون والتي ستكون منتجة للغاية.

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