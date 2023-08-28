شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالمة بناسا: خطة ماسك لوضع مستعمرة بشرية على المريخ مهمة انتحارية والان مع تفاصيل الخبر
وتعمل الدكتورة ميشيل ثالر، كعالمة في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا وتتمتع بخبرة تمتد لعقود، وأوضحت أننا لا نملك حاليًا التكنولوجيا المناسبة للحفاظ على سلامة البشر في رحلة إلى المريخ، حسبما نقلت ذا صن.
وأوضحت الدكتورة ثالر: "أعلم أن إيلون ماسك أكد أنه يود أن يكون أول شخص يموت على كوكب آخر، "من المحتمل ألا يصل إلى هذا الحد بسبب الإشعاع الموجود في الفضاء بين هنا والمريخ.
"إذا كان لدى الشمس توهج شمسي كبير أو انبعاث كميات كبيرة من المواد وهو ما يحدث بشكل شائع، فإن ذلك من شأنه أن يودي به"، ونفس المشكلة تجنبها رواد فضاء أبولو التابع لناسا من عندما وقفوا على سطح القمر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز