شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالمة بناسا: خطة ماسك لوضع مستعمرة بشرية على المريخ مهمة انتحارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى إيلون ماسك خطط كبيرة لوضع مستعمرة بشرية على المريخ، إذ قال إنه يود إرسال مليون شخص إلى الكوكب الأحمر بحلول عام 2050، إلا أن أحد علماء ناسا ميشيل ثالر كشفت لصحيفة يو إس صن عن أن هذه ستكون في الأساس مهمة انتحارية ومن المحتمل أن يموت إيلون ماسك قبل وصوله إلى هناك بسبب مشاكل مؤلمة.

وتعمل الدكتورة ميشيل ثالر، كعالمة في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا وتتمتع بخبرة تمتد لعقود، وأوضحت أننا لا نملك حاليًا التكنولوجيا المناسبة للحفاظ على سلامة البشر في رحلة إلى المريخ، حسبما نقلت ذا صن.

وأضافت: "سيواجهون مشاكل مع الإشعاع الفضائي الذي يمكن أن يقتلهم قبل أن تتاح لهم فرصة الوصول إلى هناك"، ويمكن لمرض الإشعاع، والذي يسمى أيضًا التسمم الإشعاعي، أن يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان والأمراض التنكسية والوفاة.

وأوضحت الدكتورة ثالر: "أعلم أن إيلون ماسك أكد أنه يود أن يكون أول شخص يموت على كوكب آخر، "من المحتمل ألا يصل إلى هذا الحد بسبب الإشعاع الموجود في الفضاء بين هنا والمريخ.

"إذا كان لدى الشمس توهج شمسي كبير أو انبعاث كميات كبيرة من المواد وهو ما يحدث بشكل شائع، فإن ذلك من شأنه أن يودي به"، ونفس المشكلة تجنبها رواد فضاء أبولو التابع لناسا من عندما وقفوا على سطح القمر.