تكنولوجيا: متصفح Google Chrome يحصل على ميزة القراءة بصوت عالي مع إصدار Canary

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد Google Chrome أحد المتصفحات الغنية بالميزات المتوفرة، فهو يضيف دائمًا ميزات جديدة، ولكنه لا يتمتع حتى الآن بالقدرة على قراءة المقالات عبر الإنترنت بصوت عالٍ كما يفعل متصفح Microsoft Edge.

ومع ذلك، تم اكتشاف خيار جديد في Chrome Canary يسمح للمتصفح بقراءة المقالات بصوت عالٍ على الويب. فقد شارك أحد مستخدمي تويتر يُدعى @Leopeva64 مقطع فيديو على تويتر يُظهر ميزة “القراءة بصوت عالٍ” الجديدة في Chrome Canary.

تضيف الميزة زر “تشغيل” صغيرًا بجوار المقالات، والذي يمكن للمستخدمين النقر عليه ليقوم المتصفح بقراءة المقالة بصوت عالٍ. يبدو الصوت آليًا، لكنه لا يزال مفيد للأشخاص الذين يفضلون الاستماع إلى المحتوى بدلاً من قراءته.

علاوةً على ذلك، اكتشف Chrome Unboxed مؤخرًا ميزة “القراءة بصوت عالٍ” في إصدار أندرويد من Chrome Canary. ولاستخدامه، ستحتاج إلى تنزيل Chrome Canary من متجر Google Play وتمكين علامة “القراءة بصوت عالٍ” في chrome://flags.

بمجرد التمكين، يمكنك تمييز أي نص على صفحة الويب والنقر على أيقونة القائمة ذات الثلاث نقاط لتحديد خيار “القراءة بصوت عالٍ“.

يوجد بالفعل ملحق “القراءة بصوت عالٍ” متاح لمتصفح Chrome لسطح المكتب، ويحتوي مساعد جوجل على ميزة “القراءة بصوت عالٍ” على نظام أندرويد أيضًا. ومع ذلك، فهذه حلول خارجية. لذا، يجدر انتظار جوجل لتقديم ميزة القراءة بصوت عالٍ الأصلية في متصفح Chrome.

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