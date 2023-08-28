شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع سعر البيتكوين 0.31% خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عملة البيتكوين اليوم الإثنين 28 أغسطس بنسبة 0.31%، ومع ذلك، فإن قيمة الربح هذه لم تضف أي أهمية ملحوظة لسعر تداول أغلى عملة مشفرة، وهي BTC، في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول أصل العملة المشفرة بسعر 26,031 دولار، مع استمرار تباطؤ سوق العملات المشفرة.

ووفقًا لموقع gadgets360، تمكنت عملة "الأثير"، بعد أن تعرضت لموجة خسارة لعدة أيام، من تسجيل مكاسب صغيرة اليوم الإثنين، حيث تبلغ قيمة ETH حاليًا 1648 دولارًا بعد ارتفاعها بنسبة 3.18%.

بعد BTC وETH، تمكن عدد من العملات المشفرة من تحقيق أرباح اليوم، وتشمل هذه العملات Tether وBinance Coin وUSD Coin وCardano وSolana وPolygon.

ارتفعت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية لتستقر عند علامة حادة إلى حد ما تبلغ 1.05 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.

فشلت العديد من العملات المشفرة في جني الأرباح التي حققتها BTC وETH اليوم الاثنين، وانتهى الأمر على الجانب الأحمر من مخطط الأسعار.

وقد عكست كل من Ripple وDogecoin وTron وPolkadot وLitecoin وShiba Inu وAvalanche وStellar خسائر يوم الاثنين، كما شهدت كل من Chainlink وBinance USD وUniswap وCosmos وElrond خسائر.

وفي أخبار أخرى، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية اقتراحًا من 300 صفحة تقريبًا حول ضريبة وتنظيم العملات المشفرة، في حين أن الاقتراح يوضح تعريفات معينة، فقد تلقى أيضًا الكثير من الانتقادات من النظام البيئي للعملات المشفرة، أحدها هو استحالة تحقيق الامتثال لإعداد التقارير الضريبية لعمليات العملات المشفرة اللامركزية.