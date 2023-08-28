تكنولوجيا: سامسونج تطلق الصفحة الرسمية لهاتف Galaxy S23 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت الصفحة الرسمية لهاتف Galaxy S23 FE المرتقب من سامسونج إستعداداً للإعلان المرتقب عن هذا الإصدار.

شغل هاتف Galaxy S23 FE عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة إستعداداً للإعلان الرسمي، ولقد انطلقت صفحة الهاتف الرسمية في موقع سامسونج في كردستان بنموذج رقم SM-S711B/DS.

ومن المقرر أن ينطلق Galaxy S23 FE في شهر سبتمبر المقبل بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل للتكبير البصري حتى 3 مرات، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 10 ميجا بيكسل.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة OneUI 5.1، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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