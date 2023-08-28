زيادة سرعة أجهزة أندرويد بأكثر من 10 نصائح

قد تواجهك مشكلة سرعة أجهزة أندرويد التي تميل إلى الضعف مع مرور وقت على بداية امتلاكك للجهاز، ولا ترجع جميع أسباب ضعف السرعة إلى امتلاك الجهاز لفترة طويلة فقط، فالأمر يعتمد على استخدامك بشكلٍ أكبر، ولكن من الممكن أن تتسبب أنت في خفض سرعة هاتفك بارتكاب أخطاء دون علمك بتأثيرها على سرعة جهازك.

لذلك قبل أن ننتقل إلى النصائح التي يمكنها أن تفيدك في زيادة سرعة أجهزة أندرويد يجب أن تعرف من الأساس الأسباب التي تؤدي إلى بطء السرعة الخاصة بهاتفك والتي قد تكون سببًا فيها دون علمك وذلك حتى تستطيع اللجوء إلى الحل الصحيح لإعادة هاتفك إلى سرعته التقليدية.

أسباب بطء سرعة الهاتف

ترجع أسباب بطء سرعة هاتفك إلى عدة عوامل تعتمد على طريقتك في استخدام جهازك والمدة التي امتلكته خلالها فعلى سبيل الذكر لا الحصر سنذكر عدة عوامل قد تتسبب في قلة سرعة أجهزة أندرويد:

امتلاء الذاكرة التخزينية الخاصة بهاتفك: فهذا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ضعف أداء جهازك وقلة سرعته في الاستجابة خاصةً إن كنت تستخدم هاتف لا يملك ذاكرة تخزينية كبيرة. وجود عيوب في البطارية من الممكن أن يتسبب في بطء سرعة أجهزة أندرويد. قد يكون جهازك غير مخصص لاستيعاب تحديثات نظام التشغيل بشكلٍ جيد، فستجد أن كل تحديث لنظام التشغيل سيتطلب هاتف بإمكانيات أكبر عن التحديث الذي سبقه، لذلك قد يكون هذا هو السبب في بطء هاتفك خاصةً مع الأهمية الكبيرة لتحديثات نظام التشغيل التي تجعل الأمر لزامًا عليك أن تقوم بالتحديث. كثرة التطبيقات التي تثبتها على هاتفك من شأنها أن تضعف أداء هاتفك نظرًا لشغلها لأجزاء كبيرة من الذاكرة التخزينية وكذلك استهلاكها لموارد جهازك. ترك تطبيقات تعمل في الخلفية من الأسباب التي تؤدي إلى خفض سرعة أجهزة أندرويد. حاجة هاتفك إلى تحديث إصدار أندرويد قد يبطئ من سرعة الجهاز ويخفض من كفاءة أداءه التي اعتدت عليها.

نصائح من أجل زيادة سرعة أجهزة أندرويد

ملفات غير هامة:

قم بمسح أي ملف غير مفيد على جهازك عن طريق استخدام تطبيق الملفات File manager الموجود على هاتفك حتى تتمكن من الوصول إلى الملفات التي لا تشكل فائدة لجهازك ولا تحتاجها عليه ثم قم بمسحها بدلًا من شغلها للمساحة دون أهمية.

تطبيقات غير هامة:

مع زيادة عدد التطبيقات الموجودة على جهازك يميل إلى البطء وضعف الأداء لذلك قم بمراجعة التطبيقات التي قمت بتثبيتها أولًا بأول حتى تتمكن من تحديد التطبيقات التي لم تعد في حاجة إليها ومسحها بدلًا من وجودها على هاتفك وتأثيرها على أداءه رغم عدم حاجتك إليها.

تطبيقات تستهلك طاقة البطارية:

تابع التطبيقات التي تستهلك طاقة من البطارية بشكل أكبر من أي تطبيق آخر، فقد يكون هذا مفيدًا لك في حالة عدم استقرارك على تطبيق تود التخلص منه ويمكنك القيام بذلك عن طريق إتباع تلك الخطوات:

قم بفتح الإعدادات ثم توجه إلى البطارية. اضغط على استخدام التطبيقات منذ أخر شحن كامل وستجد قائمة بالتطبيقات الموجودة على جهازك ونسبة استهلاكها لطاقة بطاريتك.

كما يمكنك إتباع تلك الخطوات إن لم يتوفر لك الاختيار السابق:

افتح إعدادات التطبيق الذي تود معرفة نسبة استهلاكه للبطارية. قم بالتمرير حتى تصل إلى البطارية وستجد نسبة استهلاك التطبيق للبطارية من أخر شحن كامل للهاتف حتى تستطيع تحديد أي تطبيق يستهلك الطاقة أكثر من غيره.

الأدوات والملحقات Widgets:

وجود أكثر من أداة مختصرة على هاتفك كالساعة والطقس ومتتبع خطواتك من شأنه أن يعوق سرعة أجهزة أندرويد التقليدية أيضًا، لذلك إن كنت لا تحتاج إلى أداة بعينها قم بإزالتها من واجهة هاتفك حتى لا تعوق استخدامك للجهاز وتقلل من سرعة أجهزة أندرويد الخاصة بك.

تطبيقات الخلفية:

لا تترك تطبيقات تعمل في الخلفية، فهذا يُعد من أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى استهلاك طاقة بطاريتك وكذلك إبطاء سرعة هاتفك، فمن الأفضل متابعة التطبيقات المفتوحة أولًا بأول حتى تقوم بإغلاق التطبيق إن كنت قد أنهيت استخدامه ولست في حاجة إليه.

أخر تطبيقات مثبتة:

قد يتسبب تطبيق قمت بتثبيته على هاتفك في خفض سرعة جهازك وضعف أداءه لذلك يمكنك تفقد أخر تطبيقات قمت بتثبيتها وتأكد من أن سرعة جهازك لم تتحسن بعد مسح أي تطبيق من تلك التطبيقات حتى تتأكد من عدم تسبب أي منهم في ضعف سرعة جهازك.

ذاكرة التخزين المؤقت Cache:

ذاكرة التخزين المؤقت هي الذاكرة التي تقوم بالاحتفاظ بالبيانات التي قمت باستخدامها مؤخرًا حتى يسهل استخدامها مجددًا عند الحاجة إليها مرة أخرى كسجل بحثك مثلًا في التطبيقات أو الصور التي تم تحميلها أثناء استخدامك للتطبيق وتوجد تلك الذاكرة في التطبيقات ومتصفحات الإنترنت وكذلك المعالج الخاص بجهازك.

وتراكم تلك البيانات بمرور الوقت قد يتسبب في تعطل التطبيق أو توقفه عن العمل وكذلك امتلاء السعة التخزينية الخاصة بالهاتف، فإن كنت في حاجة إلى سعة تخزينية ولا تستطيع مسح باقي محتويات جهازك لأهميتها فيمكنك اللجوء لمسح ذاكرة Cache وقت الحاجة، وهذه ليست خطوة روتينية فوجود تلك الذاكرة يسهل من استخدامك للتطبيقات بشكلٍ كبير لذلك يُفضل مسحها عند الحاجة فقط.

ويمكنك التوصل لتلك الذاكرة عن طريق دخولك إلى مساحة التطبيق على جهازك وستجد اختيار clear cache متاحًا أمامك.

تحديث التطبيقات:

تذكر أهمية تحديث جميع التطبيقات الموجودة على جهازك وقتما يتوفر تحديث جديد فمن الممكن أن تتسبب النسخ القديمة من التطبيقات في مشكلات خاصة بالذاكرة التخزينية الخاصة بجهازك مما يعوق استخدامك للتطبيق أولًا وكذلك للهاتف.

تحديث نظام التشغيل:

تحديثات نظام التشغيل الجديدة تأتي دائمًا بتحسينات وإصلاحات للأمان مما ينعكس على هاتفك بتحسن سرعته وأداءه فبالتالي إن لم تقم بتحديث نظام التشغيل الخاص بهاتفك إلى أحدث نظام متاح له فمن الطبيعي أن يؤثر هذا على الأداء ويتسبب في بطء سرعة أجهزة أندرويد بشكلٍ عام، أما إذا كان هاتفك لا يملك الإمكانيات التي يحتاجها نظام التشغيل أو ربما لا تملك مساحة كافية لتحديث النظام فقد تحتاج وقتها إلى التفكير في إمكانية شراء هاتف جديد.

استبدال التطبيقات:

إن كنت تواجه مشكلة مستمرة في الذاكرة التخزينية الخاصة بجهازك فمن الممكن استبدال التطبيقات بإصداراتها الأقل في المساحة المستهلكة من الجهاز ويوجد عدة تطبيقات توفر تلك الإمكانية بالفعل مثل Facebook الذي يوفر نسخة أقل وهي Facebook lite تستطيع تحميلها بإتباع الرابط.

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البرامج الضارة والفيروسات:

وجود أي برامج ضارة أو فيروسات على جهازك يؤثر على أمان استخدامك لهاتفك ويهددك باحتمالية سرقة بياناتك وأضف على ذلك إمكانية تسبب تلك البرامج في ضعف سرعة الجهاز وميل سرعة أجهزة أندرويد إلى البطء بسببها لذلك تأكد من عدم وجود أي برنامج ضار على الجهاز يتسبب في بطء جهازك أثناء العمل وصعوبة استجابته للأمور.

يمكن لتلك النصائح أن تعيد سرعة أجهزة أندرويد إلى السرعة التي اعتاد مستخدمي الأجهزة على وجودها، لذلك قبل التفكير في شراء هاتف جديد أو مسح كل ما يوجد على جهازك تأكد من عدم مناسبة أي من تلك الحلول لمشكلتك.