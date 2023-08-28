شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد: الترحاب بأفراد طاقم Crew-7 على متن محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وكالة ناسا طاقمًا دوليًا مكونًا من 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث يتكون الفريق من أعضاء يمثلون أربع دول، وتعد مهمة SpaceX Crew-7 التابعة للوكالة هي المهمة السابعة لتناوب الطاقم التجاري لناسا.

وقد أطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 المركبة الفضائية Dragon إلى مدارها حاملاً رائدة الفضاء جاسمين مقبلي من ناسا، ورائد الفضاء وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن، ورائد الفضاء JAXA (وكالة استكشاف الفضاء اليابانية) ساتوشي فوروكاوا، ورائد الفضاء روسكوزموس كونستانتين بوريسوف، في رحلة علمية على متن المركبة الفضائية.



وقالت ناسا إن فتحة مركبة الفضاء دراجون تم فتحها في الساعة 10:58 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد وقت قصير من فتح طاقم المحطة للفتحة بين المحطة الفضائية ومحول التزاوج المضغوط.





مهمة الطاقموقال مدير وكالة ناسا، بيل نيلسون، إن الطاقم سيجري أكثر من 200 تجربة علمية وعروض تكنولوجية للتحضير لمهمات إلى القمر والمريخ وما بعدهما، وأضاف نيلسون: "من خلال الشراكة مع البلدان حول العالم، تعمل ناسا على إشراك أفضل العقول العلمية لتمكين مهامنا الجريئة، ومن الواضح أنه يمكننا فعل المزيد - ويمكننا تعلم المزيد - عندما نعمل معًا".

وتتضمن تجارب Crew-7 جمع عينات ميكروبية من الجزء الخارجي للمحطة الفضائية، وأول دراسة لاستجابة الإنسان لفترات مختلفة من رحلات الفضاء، ودراسة الجوانب الفسيولوجية لنوم رواد الفضاء، وفي الوقت نفسه، رصدت شركة SpaceX سلسلة من المناورات الآلية للمركبة الفضائية أثناء رحلة Dragon، وفي الوقت نفسه، قامت فرق ناسا بمراقبة عمليات المحطة الفضائية طوال الرحلة.

وينضم Crew-7 إلى طاقم البعثة 69 للمحطة الفضائية المكون من رواد فضاء ناسا ستيفن بوين، وودي هوبورغ، وفرانك روبيو، بالإضافة إلى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ورواد فضاء روسكوزموس سيرجي بروكوبييف، وديمتري بيتلين، وأندري فيديايف.

وسيزيد عدد الطاقم على متن المحطة الفضائية إلى 11 حتى يعود أعضاء الطاقم الستة بوين وهوبورغ والنيادي وفيديايف إلى الأرض بعد بضعة أيام.