شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تدعم تنظيم قواعد قطاع العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ضرورة وجود مجموعة شاملة من القواعد التي تحكم قطاع العملات المشفرة، حيث قال رئيس الوزراء خلال مقابلة حصرية مع Business Today "إنه من الحكمة مواكبة التقدم في القطاع التكنولوجى".

حيث كان تنظيم العملات المشفرة من بين أهم جداول أعمال الهند كجزء من رئاستها المستمرة لمجموعة العشرين والتي من المقرر أن تبلغ ذروتها في ديسمبر من هذا العام، وترى وزارة المالية الهندية وكذلك بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أيضًا أنه من المهم أن يتم التحكم رسميًا في أنشطة العملات المشفرة.

وأشار رئيس الوزراء مودي، خلال مقابلته، إلى أنه يجب إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيات واعتمادها بنهج موحد بدلاً من إغفالها، وفقاً لموقع gadgets360.

وفي حديثه عن قطاع العملات المشفرة، دعا رئيس الوزراء بقوة إلى نموذج عالمي قائم على الإجماع من شأنه أن يحافظ على القواعد الأساسية للقطاع نفسها لجميع البلدان.

ونقلت صحيفة إنديا توداي عن رئيس الوزراء مودي قوله: "إن الوتيرة السريعة للتغير التكنولوجي هي حقيقة واقعة، ولا يوجد أي معنى لتجاهلها أو تمني زوالها، وفي الوقت نفسه، لا ينبغي للقواعد واللوائح والأطر المحيطة بها أن تنتمي إلى دولة واحدة أو مجموعة من البلدان، لذلك، ليس العملات المشفرة فقط، ولكن جميع التقنيات الناشئة تحتاج إلى لوائح تنظيمية عالمية.

وتعمل الهند على وضع قواعد قابلة للتطبيق دوليًا لقطاع العملات المشفرة، حيث تتلقى اقتراحات وتعليقات من دول مجموعة العشرين الأخرى خلال الأشهر التسعة الماضية.

كما تساعد المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) ومجلس الاستقرار المالي (FSB) الهند ودول مجموعة العشرين الأخرى على التوصل إلى القواعد المناسبة التي من شأنها الإشراف على قطاع العملات المشفرة على المستوى الدولي.

اعترف رئيس الوزراء مودي أيضًا في مقابلته أنه تم بالفعل توجيه الكثير من الطاقة والجهود لمعالجة أجندات العملات المشفرة، وفي الأول من أغسطس، نشرت الهند مذكرة رئاسية بشأن العملات المشفرة، حيث قدمت تحديثًا لحالة عمل قوانين العملات المشفرة.

وكان أجاي سيث، وهو مسؤول في وزارة المالية الهندية، قد قال في يوليو إنه على الرغم من أن القواعد الرئيسية للعملات المشفرة وWeb3 قيد المناقشة حاليًا، إلا أن هناك بعض الرقابة التي تراقب القطاع.