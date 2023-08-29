تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ساعات Garmin Venu 3 وVenu 3S الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم ساعات Garmin Venu 3 وVenu 3S الذكية المرتقبة من Garmin.

شاركت صفحة “MySmartPrice” صور مسربة توضح تصميم سلسلة Venu 3 المرتقبة، والتي تأتي بمستشعر جديد لقياس حرارة الجلد، كما يأتي الجيل القادم من ساعات Garmin الذكية بتحسينات في ميزة تتبع النوم.

كما أوضحت التسريبات المصورة التصميم المتوقع لساعة Venu 3S الذكية المميزة بحجم أصغر، وتؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن Garmin تعود بالتصميم الدائري في شاشة ساعات Garmin Venu 3 وVenu 3S القادمة.

وتتميز سلسلة Venu 3 بتصميم أنحف للإطارات مقارنة بالإصدارات السابقة من سلسلة Venu 2، كما تأتي الإصدارات الجديدة بشاشات AMOLED.

أيضاً من المقرر أن تدعم جميع الإصدارات الإتصال ب GPS وGNSS وWi-Fi، مع دعم مقاومة الماء عند 5 ATM، كما يؤكد مصدر التسريبات على أن ساعات Garmin القادمة ستضم مستشعرات جديدة مميزة بحجم أكبر، مما يدعم مراقبة حرارة الجلد بكفاءة أعلى.

ومن المقرر أن تتوفر ساعات Venu 3 وVenu 3S الذكية بحجم 45 و41مم فقط، لذا لن توفر الشركة إختيارات أخرى في حجم الساعات الذكية.

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