شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإطلاق نسخة مجددة من iPad Pro.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة أبل لإصدار جهاز iPad Pro معاد تصميمه العام المقبل، بهدف تجديد سوق الأجهزة اللوحية الراكدة، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، وسيكون iPad Pro القادم أول إصلاح شامل منذ خمس سنوات.

ويواجه سوق الأجهزة اللوحية، بما في ذلك فئة iPad من شركة أبل، صعوبات حيث انخفضت المبيعات، وبشكل أكبر في الربع الأخير، مع انخفاض شحنات الأجهزة بنسبة 17٪، ولعل السبب في ذلك الآثار الباقية من الوباء وتمسك المستهلكين بالأجهزة اللوحية القديمة العاملة أو اختيار الهواتف الأكبر حجمًا بدلاً من ذلك.

دور أبل في تراجع السوقكما ساهمت اختيارات شركة أبل في هذا الوضع، حيث كانت تحديثات iPad بسيطة، والتشكيلة مربكة مع العديد من الطرز والأجيال، كما أدت تحسينات تشكيلة أجهزة Mac التي أجرتها الشركة إلى جعلها أكثر متانة وفعالية من حيث التكلفة، ما يقلل الحاجة إلى أجهزة iPad في بعض الحالات، بالإضافة إلى ذلك، يفتقر برنامج iPad إلى وظائف تشبه وظائف Mac.



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وعلى الرغم من التحديات، تظل شركة أبل رائدة في السوق بنسبة 37% من شحنات الأجهزة اللوحية في الربع الأخير، ولا تزال مبيعاتها المتراجعة أفضل من معظم المنافسين.

توقع تجديد iPad Pro وفقًا لمارك جورمان، ستحتوي طرازات iPad Pro التالية، التي تحمل الأسماء الرمزية J717 وJ718 وJ720 وJ721، على شريحة M3 من الجيل التالي وشاشات OLED، على غرار الشاشات المستخدمة في أجهزة iPhone منذ عام 2017، وتوفر هذه الشاشات وضوحًا وسطوعًا محسنين، ودقة الألوان.

ويمكن لجهاز iPad Pro المتجدد القادم أن يغير الأحداث، ومن المقرر إطلاقه في العام المقبل، وسيحتوي على شريحة M3 وشاشات OLED، مما يوفر ألوانًا أكثر وضوحًا وسطوعًا ودقة، كذلك فمن المنتظر أن يكون متاحا بأحجام 11 بوصة و13 بوصة، وسيحتوي الطراز الأكبر على لوحة مفاتيح Magic Keyboard مُعاد تصميمها مع لوحة تتبع أكبر، تشبه الكمبيوتر المحمول.