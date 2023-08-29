شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رفض دعوى قضائية ضد جوجل بشأن "فلاتر" البريد العشوائى فى Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض قاضٍ فيدرالي أمريكى دعوى قضائية أقمتها اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) ضد شركة جوجل تتهمها خلالها بالتحيز السياسي بشأن "فلاتر" البريد العشوائي فى Gmail.

وبحسب التقرير، فإن القاضي قال إن جوجل محمية بشكل فعال بموجب المادة 230 من القانون الأمريكي، وأن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لم "تعترف بما فيه الكفاية بأن جوجل تصرفت بسوء نية" من خلال فلترة رسائل البريد الإلكتروني للحملة، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وفقًا للدعوى القضائية، قامت جوجل بوضع علامة على "الملايين" من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ RNC عمدًا على أنها رسائل غير مرغوب فيها، لذلك طلبت المجموعة تعويضًا عن "التبرعات التي يُزعم أنها خسرتها نتيجة لذلك"، وكدليل على ذلك، استشهدت بدراسة توصلت إلى أن Gmail كان أكثر احتمالا من ياهو وأنظمة البريد الأخرى لوضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني الجمهورية على أنها رسائل غير مرغوب فيها.

وصف قاضٍ المحكمة الجزئية الأمريكية دانييل كالابريتا الدعوى بأنها "قضية قريبة"، وقال إن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري "فشلت في ادعاءاتها بشكل معقول" بأن تصفية البريد العشوائي في جوجل تمت بسوء نية، وفقاً لموقع engadget.

وقالت جوجل إنه من المحتمل أن يتم وضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني المعنية كرسائل غير مرغوب فيها بسبب شكاوى المستخدمين، وأشارت إلى مشكلات مصادقة نطاق RNC وعمليات البريد المتكررة كمشكلات محتملة أخرى.

قررت المحكمة أيضًا أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ RNC يمكن اعتبارها "مرفوضة" استنادًا إلى قانون CAN-SPAM، وحقيقة أن جوجل وضعت علامة عليها على هذا النحو مشمولة في المادة 230، التي توفر حصانة للمنصات عبر الإنترنت من المسؤولية المدنية بناءً على الطرف الثالث، ومع ذلك، قال القاضي إن الجمهوريين لا يزال بإمكانهم تعديل الدعوى القضائية لإثبات عدم حسن النية من جانب جوجل بشكل أفضل.

ومن المثير للاهتمام أنه خلال الانتخابات النصفية التي جرت في الولايات المتحدة العام الماضي، أنشأت شركة جوجل ثغرة تسمح للحملات السياسية بالتهرب من مرشحات البريد العشوائي في Gmail، ومع ذلك، ورد أن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لم تستفد من البرنامج، وقد أنهت جوجل التجربة منذ ذلك الحين، بعد ردود فعل سلبية إلى حد كبير من الجمهور.