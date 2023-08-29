شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصوير بقعة نبتون المظلمة من الأرض لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن البقعة الكوكبية الأكثر شهرة في النظام الشمسي هي البقعة الحمراء العظيمة لكوكب المشتري، وهي عاصفة ملحمية يبلغ عرضها 10000 ميل وتستمر لمئات السنين، فمن المعروف أن الكواكب الأخرى تستضيف مواقع خاصة بها أيضًا، ويشمل ذلك نبتون الذي كان يحتوي على بقعة داكنة كبيرة تم تصويرها لأول مرة بواسطة فوييجر 2 عندما مرت بها في الثمانينات.

سُميت بقعة نبتون بالبقعة المظلمة العظيمة، ولكن عندما حاول تلسكوب هابل الفضائي تصوير البقعة في عام 1994، كانت قد اختفت، والآن تم تصوير بقعة نبتون من الأرض لأول مرة، باستخدام التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي.

وقال الباحث الرئيسي باتريك إيروين من جامعة أكسفورد في بيان: "منذ الاكتشاف الأول للبقعة المظلمة، كنت أتساءل دائمًا ما هي هذه الميزات المظلمة قصيرة العمر والمراوغة".

وعاد هابل لمراقبة نبتون، ولاحظ بقعة أخرى في نصف الكرة الشمالي في عام 2018، مما أتاح الفرصة لعلماء الفلك لدراسة بقعة أثناء وجودها، واستخدموا أداة على VLT تسمى MUSE، أو المستكشف الطيفي متعدد الوحدات، للحصول على بيانات طيفية تظهر عرضًا ثلاثي الأبعاد للبقعة من خلال النظر إلى مستويات مختلفة في الغلاف الجوي. ويشير البحث إلى أن البقعة ناجمة عن جزيئات الهواء الداكنة، التي تتجمع تحت الطبقة الضبابية في الغلاف الجوي للكوكب.

قال إيروين: "أنا سعيد للغاية لأنني لم أتمكن من إجراء الكشف الأول لبقعة مظلمة من الأرض فحسب، بل أيضًا تسجيل طيف انعكاس لمثل هذه الميزة لأول مرة" حسبما نقلت Digitartlends.

ووجد الباحثون أيضًا نقطة مضيئة غير متوقعة بجوار البقعة المظلمة، يُعتقد أنها نوع غير عادي من السحابة ويظهر البحث كيف يمكن لعلماء الفلك معرفة المزيد عن الأجواء الخاصة بكواكب النظام الشمسي البعيدة من الأرض.