شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصوير بقعة نبتون المظلمة من الأرض لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
وقال الباحث الرئيسي باتريك إيروين من جامعة أكسفورد في بيان: "منذ الاكتشاف الأول للبقعة المظلمة، كنت أتساءل دائمًا ما هي هذه الميزات المظلمة قصيرة العمر والمراوغة".
وعاد هابل لمراقبة نبتون، ولاحظ بقعة أخرى في نصف الكرة الشمالي في عام 2018، مما أتاح الفرصة لعلماء الفلك لدراسة بقعة أثناء وجودها، واستخدموا أداة على VLT تسمى MUSE، أو المستكشف الطيفي متعدد الوحدات، للحصول على بيانات طيفية تظهر عرضًا ثلاثي الأبعاد للبقعة من خلال النظر إلى مستويات مختلفة في الغلاف الجوي. ويشير البحث إلى أن البقعة ناجمة عن جزيئات الهواء الداكنة، التي تتجمع تحت الطبقة الضبابية في الغلاف الجوي للكوكب.
قال إيروين: "أنا سعيد للغاية لأنني لم أتمكن من إجراء الكشف الأول لبقعة مظلمة من الأرض فحسب، بل أيضًا تسجيل طيف انعكاس لمثل هذه الميزة لأول مرة" حسبما نقلت Digitartlends.
ووجد الباحثون أيضًا نقطة مضيئة غير متوقعة بجوار البقعة المظلمة، يُعتقد أنها نوع غير عادي من السحابة ويظهر البحث كيف يمكن لعلماء الفلك معرفة المزيد عن الأجواء الخاصة بكواكب النظام الشمسي البعيدة من الأرض.
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