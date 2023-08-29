شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية قفل ملفك الشخصي على فيس بوك.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتطلع إلى إضافة المزيد من الخصوصية إلى حسابك على فيس بوك عن طريق قفل ملفك الشخصي، حيث لن يتمكن الأشخاص غير الموجودين في قائمة أصدقائك على فيس بوك من رؤية سوى عرض محدود للملف الشخصى.

سيعرض الملف الشخصي المقفل الصور والمنشورات على المخطط الزمني وصورة الملف الشخصي وصورة الغلاف والقصص والمشاركات الجديدة فقط للأشخاص الموجودين في قائمة الأصدقاء، كما أن منشوراتك "العامة" لن تكون عامة بعد الآن وستكون مرئية للأصدقاء فقط.

إذا كنت ترغب في قفل ملفك الشخصي على فيس بوك، اتبع الخطوات الاتية:

1- افتح تطبيق فيس بوك، ثم اضغط على ملفك الشخصي

2- اضغط على أيقونة قائمة النقاط الثلاث بجوار "إضافة إلى القصة".

3- يظهر خيار قفل الملف الشخصي، اضغط عليه ستقدم لك الصفحة التالية ملخصًا عن كيفية العمل مع خيار قفل ملف التعريف الخاص بك في الأسفل،اضغط عليه

4- من المفترض أن تظهر لك نافذة منبثقة تقول "لقد قمت بقفل ملف التعريف الخاص بك"، اضغط على "موافق"

إذا كنت تريد إلغاء قفل ملفك الشخصي على فيس بوك، فإن الخطوات هي نفسها على تطبيق الهاتف المحمول بدلاً من خيار قفل الملف الشخصي، سترى خيار إلغاء قفل الملف الشخصى، اضغط عليه واضغط على إلغاء القفل في الشاشة التالية.