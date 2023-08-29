شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يستفيد مستخدمو مايكروسوفت أوتلوك من تحديث جوجل الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق التقويم الخاص بها، وسيعمل هذا التحديث على تعزيز شمولية مستخدمي مايكروسوفت أوتلوك في اجتماعات تقويم جوجل.

في وقت سابق، عندما أرسل المستخدمون دعوة إلى مستخدم تقويم جوجل عبر أوتلوك، لم يكن اسم العرض الخاص بهم يظهر في قائمة الحاضرين في الاجتماع، لذا فإن التحديث الأخير قد يغير هذا الأمر.

قال فريق Google Workspace في منشور مدونة: "نحن نقوم بتحديث هذه التجربة بحيث يتم إدراج مستخدم أوتلوك الذي نظم الاجتماع بين الحاضرين الآخرين في الاجتماع في التقويم باعتباره منظم الاجتماع".

وفقًا لجوجل، سيتم تنفيذ هذا التغيير الجديد تلقائيًا، حيث أبرز عملاق التكنولوجيا أيضًا أنه لا يلزم اتخاذ أي إجراء من المستخدم النهائي أو المسئول حتى تعمل هذه الميزة.

ذكرت أن هذا التغيير سيتم طرحه لجميع عملاء Google Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل شخصية أيضًا. لكن من المهم ملاحظة أن التغيير قد لا يكون متاحًا للمستخدمين على الفور، حيث سيتم طرحه على مراحل.

وأوضحت جوجل أن ظهور التغيير لبعض المستخدمين قد يستغرق 15 يومًا، وبدأت الشركة بالفعل في طرح التغيير في 24 أغسطس.

لا يدعم تقويم أوتلوك بعض الميزات للمستخدمين الذين يصلون إلى Google Workspace Sync for Microsoft Outlook (GWSMO)، على سبيل المثال قد تكون العناصر المرفقة بحدث تقويم في أوتلوك مرئية للمستخدم فقط وليس للآخرين.

قد يكون سبب هذه المشكلة هو عدم مزامنة المرفقات مع تقويم جوجل الخاص ببقية الحضور، وفي الوقت نفسه عندما يحاول المستخدمون حذف تقويم أوتلوك، تتم إزالته من جزء التنقل في تقويم أوتلوك الخاص بهم، لكنه يظل متاحًا للمستخدمين الآخرين عبر حسابات تقويم جوجل الخاصة بهم.

قد يحدث هذا لأنه غير متزامن مع أوتلوك، ولهذا يحتاج المستخدمون إلى تسجيل الدخول إلى حساب تقويم جوجل الخاص بهم لحذف المجلد من هناك نهائيًا.

وفقًا لتقرير صادر عن Windows Central، قد تحل جوجل هذه المشكلات قريبًا.