شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حظر شخص ما على لينكد إن.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان شخص ما يزعجك على Linkedin، فيمكنك حظره، كما تفعل على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، ومع ذلك، قد ترغب في توخي المزيد من الحذر عند القيام بذلك حيث يختلف LinkedIn عن فيس بوك وإنستجرام وتيك توك وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى، حيث يركز Linkedin على شبكات الأعمال بدلاً من الاتصالات الشخصية.

ويمكنك استخدام أى من أجهزة Chromebook أو متصفح سطح المكتب للكمبيوتر، أو هاتف أندرويد، أو أيفون لحظر الأشخاص على Linkedin، حيث يمكنك استخدام هاتفك الذكي مع تطبيق Linkedin أو تطبيق Linkedin Lite أو متصفح الهاتف المحمول، الخطوات هي نفسها بالنسبة لأي جهاز ولكنها أسهل من خلال جهاز محمول.

- افتح صفحة الملف الشخصي على Linkedin للشخص الذي ترغب في حظره عن طريق تحديد اسمه.

- حدد النقاط الثلاث الموجودة على اليمين (زر المزيد إذا كنت تستخدم متصفح سطح المكتب).

- اختر زر الإبلاغ/الحظر من القائمة المنسدلة.

- اختر خيار الحظر من النافذة المنبثقة.

- حدد حظر (أو إرسال) للتأكيد.